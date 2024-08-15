ВСУ показали блиндаж, в котором прятались 102 пленных россиянина

ВСУ показали блиндаж, в котором прятались 102 пленных россиянина2
- 15.08.2024, 14:46
- 5,934
В подземном бункере можно заблудиться.
Украинские военные показали блиндаж, в котором во время взятия в плен находились 102 российских военных.
Ролик появился в сети. Его автором стал один из бойцов, проводивших операцию по взятию в плен рекордного за время полномасштабной войны количества оккупантов.
На кадрах видно, что россияне (по данным источника УНИАН, это были российские срочники и бойцы чеченского «Ахмата») находились в большом блиндаже, внутри которого были отдельные блоки и даже туалет.
По данным некоторых каналов, в блиндаже также была баня.
На дверях видны Z-символы. Кроме того, блиндаж оснащен генераторами и обустроенными позициями для ведения обороны.
«Здесь реально можно заблудиться», - комментирует голос за кадром.