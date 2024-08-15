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ВСУ показали блиндаж, в котором прятались 102 пленных россиянина

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  • 15.08.2024, 14:46
  • 5,934
ВСУ показали блиндаж, в котором прятались 102 пленных россиянина

В подземном бункере можно заблудиться.

Украинские военные показали блиндаж, в котором во время взятия в плен находились 102 российских военных.

Ролик появился в сети. Его автором стал один из бойцов, проводивших операцию по взятию в плен рекордного за время полномасштабной войны количества оккупантов.

На кадрах видно, что россияне (по данным источника УНИАН, это были российские срочники и бойцы чеченского «Ахмата») находились в большом блиндаже, внутри которого были отдельные блоки и даже туалет.

По данным некоторых каналов, в блиндаже также была баня.

На дверях видны Z-символы. Кроме того, блиндаж оснащен генераторами и обустроенными позициями для ведения обороны.

«Здесь реально можно заблудиться», - комментирует голос за кадром.

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