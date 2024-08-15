The Guardian: Операция ВСУ в Курской области превращается в полномасштабное наступление 1 15.08.2024, 14:59

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Киев демонстрирует все большую уверенность в своих действиях.

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области перерастает в полномасштабное наступление, хотя окончательный результат этих действий пока остается неопределенным. Об этом пишет The Guardian.

«То, что могло начаться, другими словами, как спекулятивное тестирование российской обороны в Курске, постепенно перерастает в полноценное наступление», — говорится в материале.

По словам журналистов, Киев демонстрирует все большую уверенность и рассматривает возможность переноса логистических функций «внутрь России», поскольку линии поставок становятся все более растянутыми.

Одним из признаков этой уверенности является то, что украинским СМИ теперь разрешено работать в России, о чем свидетельствует репортаж телеканала «1+1» из Суджи Курской области.

Минусы операции ВСУ в Курской области

Как говорится в статье The Guardian, прорыв ВСУ в Курской области положительно повлиял на моральный дух населения Украины, но «затмил трудности» в центральной части Донбасса.

По мнению журналистов, целью россиян является Покровск — стратегический автомобильный и железнодорожный узел, который приближается к линии фронта и вскоре может подвергнуться такой же разрушительной интенсивности бомбардировок, как Бахмут и Северодонецк.

«Украина одерживает победы в России быстрее, чем теряет позиции в Донецке, но транспортное сообщение Покровска делает его более стратегически важным. Российская территория, которую Украина захватила, не имеет большого военного значения», — говорится в материале.

Чтобы обменяться с Москвой территориями, пишет The Guardian, Украине придется получить гораздо больше, чем 400 квадратных миль (1000 квадратных километров), о которых заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в начале этой недели, ведь Россия занимает около 18% территории Украины.

Плюсы операции ВСУ в Курской области

Преимуществами Курской операции по мнению журналистов являются:

психологическое поднятие и повышение морального духа украинцев;

ослабление имиджа Путина как сильного человека;

демонстрация европейским правительствам и американским избирателям, что предоставление миллиардной военной помощи Украине не является пустой тратой времени.

«Военные Украины показали, что они могут проводить сложные атаки, разумно использовать бронетехнику и не останавливаться на российских минах, как это произошло прошлым летом...Однако решающая битва под Курском еще далека от завершения, и ставки растут для обеих сторон», — отметили журналисты The Guardian.

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