InformNapalm: Жители Курской области и российские срочники помогают ВСУ охотиться на кадыровцев 15.08.2024, 16:53

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Украинцам сдают информацию о расположении «Ахмата».

Военнослужащий, представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm, член Совета волонтеров при Министерстве обороны Михаил Макарук в интервью Radio NV рассказал, как местные жители Курской области и срочники РФ сдают информацию о расположении кадыровцев и какова сейчас их роль в российской армии.

— Именно ваше сообщество InformNapalm первым сообщило, что срочники и даже некоторые местные жители сдают Силам обороны Украины информацию о том, где можно найти кадыровцев в Курской области. И это для меня стало странной новостью. Насколько это распространенное явление и как оно работает?

— В начале операции Украины по освобождению Курской народной республики — исторических мест Украины, в частности такого известного казацкого города как Суджа — это было редкое явление. Впоследствии, когда мы начали нашу медийную кампанию, [поняли], что людям это интересно, мы больше ее распространили и это начало давать свои плоды.

Для начала это были местные жители, которые и сейчас продолжают сбрасывать фотографии российских машин, которые занимают данную территорию, места расположения военных. А потом уже началась волна ненависти к кадыровцам, поскольку увидели, что они никакие не воины, а обычные трусы, которые убегают. Как сказала местная жительница: «Они просто бросают наших детей на мясо».

После этого данная информационная кампания распространилась и начали предоставлять информацию также обычные срочники с целью мести за те издевательства, которые были. Неоднократно фиксировались случаи изнасилований российских срочников на территории Курской, Белгородской областей.

У нашей команды была возможность пообщаться с пленным срочником, который нам сказал: нас бросили на прорыв границы, а мы смотрим, а Ахмат уже едет обратно. То есть все так называемое величие и боевую браваду данного подразделения можно выразить только в этой простой формулировке: обычные срочники, необученные, 17−19 лет, грубо говоря, дети, едут закрывать границу против профессиональной и мощной украинской армии, а хваленые кадыровцы в амуниции, экипировке, просто убегают.

— А о фактах изнасилований и издевательств над срочниками. Такое явление, как дедовщина, — это то, что было распространено в советской армии. Насколько это распространено в российской армии — эти все землячества, издевательства над молодыми, и особенно, если речь идет о кадыровцах?

— Кое-что объясню. У кадыровцев есть один очень интересный момент, и вообще в российской армии. Кадыровцам безразлично, кого насиловать, они насилуют так же обычных россиян, казаков так называемых, срочников. У них есть ощущение вседозволенности в военной иерархии, поскольку из них еще в начале 2000-х сделали такую якобы карательную машину для российских военных, чтобы они были более податливыми. Выбрали такую касту.

Они стоят в так называемых заградительных отрядах, на том же самом харьковском направлении, на Донетчине под Авдеевкой. При этом всем это обычные TikTok-войска.

Землячество и вообще вся субкультура зон, тюрьмы, она очень распространена в российской армии. Во-первых, это связано с тем, что российская армия не работает с личным составом. То есть офицеры забивают откровенно на все «болт», а с приходом в ряды оккупантов зеков из Вагнера, Шторм-Z, это стало еще более распространено.

Этнические группировки в российской армии очень и очень имеют мощную силу. Здесь речь идет не о дедовщине, а как раз об этнических группах. Не секрет, что во времена [бывшего министра обороны РФ Сергея] Шойгу как раз тувинцы были одной из правящих каст. Мы выкладывали даже видео, которые показывали, как тувинские солдаты избивают этнических русских в статусе сержантов. Рассказывают, как им нужно жить.

Народы Кавказа активно объединяются. В общем можно сказать, что так называемые русские в российской армии − это как быдло, которое просто терпит унижения.

— В петиции матерей срочников РФ к диктатору Владимиру Путину была отдельная фраза, и я так понимаю, она тоже не добавляет радости и кадыровцам, и Кремлю, что ни в коем случае нельзя обменивать бойцов Ахмата раньше, чем обменяют срочников, захваченных в Курской области. Это на что-то повлияет?

— Это очень влияет, поскольку у кадыровцев был такой карт-бланш на обмен. За кадыровцев можно было поменять, кого захочешь, и наши воины этим пользовались. Я никому не открою секрет, что за ними идет откровенная охота. Поэтому они и сидят по тылам.

Боевое крыло InformNapalm уже опросили более девяти военнопленных россиян. Там были и срочники, и контрактники, так называемые ефрейторы были, было несколько сержантов. И мы каждого спрашивали, как там воюют кадыровцы? Никто не дал ответа, как они воюют. Они говорили, что мы не видели. Мы видели своих некоторых командиров, своих ребят, а кадыровцев мы рядом с собой не видели. Только один сказал, что они помогали нам выходить и в итоге с нами попали в плен.

— Кто-то уже начал говорить о том, что кадыровцы сговорились с ВСУ, чтобы организовать коридор в Курской области. Что за этим может быть?

— Я, откровенно, не исключаю, возможных договоренностей о данных коридорах между Силами обороны и кадыровцами.

То же сообщество InformNapalm имело опыт торговли данными от кадыровцев за деньги о дислокации российских войск под Киевом: блокпостов, техники, где стояли российские подразделения. Это же не секрет. И я не исключаю, что кадыровцы, увидев все это, сами вышли и сказали: а давайте вы нам [жизнь] оставите, а мы вам откроемся, и вы пойдете дальше.

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