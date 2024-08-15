закрыть
15 августа 2024, четверг, 17:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

InformNapalm: Жители Курской области и российские срочники помогают ВСУ охотиться на кадыровцев

  • 15.08.2024, 16:53
  • 3,914
InformNapalm: Жители Курской области и российские срочники помогают ВСУ охотиться на кадыровцев

Украинцам сдают информацию о расположении «Ахмата».

Военнослужащий, представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm, член Совета волонтеров при Министерстве обороны Михаил Макарук в интервью Radio NV рассказал, как местные жители Курской области и срочники РФ сдают информацию о расположении кадыровцев и какова сейчас их роль в российской армии.

— Именно ваше сообщество InformNapalm первым сообщило, что срочники и даже некоторые местные жители сдают Силам обороны Украины информацию о том, где можно найти кадыровцев в Курской области. И это для меня стало странной новостью. Насколько это распространенное явление и как оно работает?

— В начале операции Украины по освобождению Курской народной республики — исторических мест Украины, в частности такого известного казацкого города как Суджа — это было редкое явление. Впоследствии, когда мы начали нашу медийную кампанию, [поняли], что людям это интересно, мы больше ее распространили и это начало давать свои плоды.

Для начала это были местные жители, которые и сейчас продолжают сбрасывать фотографии российских машин, которые занимают данную территорию, места расположения военных. А потом уже началась волна ненависти к кадыровцам, поскольку увидели, что они никакие не воины, а обычные трусы, которые убегают. Как сказала местная жительница: «Они просто бросают наших детей на мясо».

После этого данная информационная кампания распространилась и начали предоставлять информацию также обычные срочники с целью мести за те издевательства, которые были. Неоднократно фиксировались случаи изнасилований российских срочников на территории Курской, Белгородской областей.

У нашей команды была возможность пообщаться с пленным срочником, который нам сказал: нас бросили на прорыв границы, а мы смотрим, а Ахмат уже едет обратно. То есть все так называемое величие и боевую браваду данного подразделения можно выразить только в этой простой формулировке: обычные срочники, необученные, 17−19 лет, грубо говоря, дети, едут закрывать границу против профессиональной и мощной украинской армии, а хваленые кадыровцы в амуниции, экипировке, просто убегают.

— А о фактах изнасилований и издевательств над срочниками. Такое явление, как дедовщина, — это то, что было распространено в советской армии. Насколько это распространено в российской армии — эти все землячества, издевательства над молодыми, и особенно, если речь идет о кадыровцах?

— Кое-что объясню. У кадыровцев есть один очень интересный момент, и вообще в российской армии. Кадыровцам безразлично, кого насиловать, они насилуют так же обычных россиян, казаков так называемых, срочников. У них есть ощущение вседозволенности в военной иерархии, поскольку из них еще в начале 2000-х сделали такую якобы карательную машину для российских военных, чтобы они были более податливыми. Выбрали такую касту.

Они стоят в так называемых заградительных отрядах, на том же самом харьковском направлении, на Донетчине под Авдеевкой. При этом всем это обычные TikTok-войска.

Землячество и вообще вся субкультура зон, тюрьмы, она очень распространена в российской армии. Во-первых, это связано с тем, что российская армия не работает с личным составом. То есть офицеры забивают откровенно на все «болт», а с приходом в ряды оккупантов зеков из Вагнера, Шторм-Z, это стало еще более распространено.

Этнические группировки в российской армии очень и очень имеют мощную силу. Здесь речь идет не о дедовщине, а как раз об этнических группах. Не секрет, что во времена [бывшего министра обороны РФ Сергея] Шойгу как раз тувинцы были одной из правящих каст. Мы выкладывали даже видео, которые показывали, как тувинские солдаты избивают этнических русских в статусе сержантов. Рассказывают, как им нужно жить.

Народы Кавказа активно объединяются. В общем можно сказать, что так называемые русские в российской армии − это как быдло, которое просто терпит унижения.

— В петиции матерей срочников РФ к диктатору Владимиру Путину была отдельная фраза, и я так понимаю, она тоже не добавляет радости и кадыровцам, и Кремлю, что ни в коем случае нельзя обменивать бойцов Ахмата раньше, чем обменяют срочников, захваченных в Курской области. Это на что-то повлияет?

— Это очень влияет, поскольку у кадыровцев был такой карт-бланш на обмен. За кадыровцев можно было поменять, кого захочешь, и наши воины этим пользовались. Я никому не открою секрет, что за ними идет откровенная охота. Поэтому они и сидят по тылам.

Боевое крыло InformNapalm уже опросили более девяти военнопленных россиян. Там были и срочники, и контрактники, так называемые ефрейторы были, было несколько сержантов. И мы каждого спрашивали, как там воюют кадыровцы? Никто не дал ответа, как они воюют. Они говорили, что мы не видели. Мы видели своих некоторых командиров, своих ребят, а кадыровцев мы рядом с собой не видели. Только один сказал, что они помогали нам выходить и в итоге с нами попали в плен.

— Кто-то уже начал говорить о том, что кадыровцы сговорились с ВСУ, чтобы организовать коридор в Курской области. Что за этим может быть?

— Я, откровенно, не исключаю, возможных договоренностей о данных коридорах между Силами обороны и кадыровцами.

То же сообщество InformNapalm имело опыт торговли данными от кадыровцев за деньги о дислокации российских войск под Киевом: блокпостов, техники, где стояли российские подразделения. Это же не секрет. И я не исключаю, что кадыровцы, увидев все это, сами вышли и сказали: а давайте вы нам [жизнь] оставите, а мы вам откроемся, и вы пойдете дальше.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин
9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников