Apple начала разработку iPad с роботизированной рукой 15.08.2024, 18:01

Новое устройство должно стать командным центром «умного» дома.

Apple разрабатывает настольное устройство с дисплеем, похожим на iPad, к которому будет прикреплена роботизированная конечность, сообщает Bloomberg.

Предполагается, что новинка станет командным центром «умного» дома, с ее помощью можно будет дистанционно управлять средствами обеспечения безопасности дома и участвовать в видеоконференциях. Экран будет поворачиваться на 360 градусов.

Управлять устройством можно при помощи голосового ассистента Siri и платформы искусственного интеллекта Apple Intelligence. Оно будет реагировать на команды, например «посмотри на меня», и будет способно распознавать голоса. Сейчас Apple тестирует модели, работающие на операционной системе iPadOS.

В проекте участвует команда из нескольких сотен человек, а руководит ею вице-президент Apple по развитию технологий Кевин Линч, который курировал разработку Apple Watch и беспилотного автомобиля (ее решили свернуть в феврале).

По данным Bloomberg, руководство компании одобрило новый проект под кодовым названием J595 еще в 2022 году, но разработчики активно занялись им несколько месяцев назад. Предполагается, что устройство будет выпущено в 2026-м или 2027 году, а цена составит около $1 тыс.

В мае прошла весенняя презентация Apple, где был представлен обновленный планшет iPad Pro с OLED-дисплеем, ставший «самым тонким устройством» в истории компании (его толщина составила 5,1 мм), и 13-дюймовый Air.

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