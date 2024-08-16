Что с лицом, Маргарита? 16.08.2024, 9:14

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Как менялась риторика Симоньян в цитатах на тему Украины.

Есть вещи, которые комментировать – только портить. «Салідарнасць» проследила, как менялось настроение любимой пропагандистки Путина Маргариты Симоньян.

11 апреля 2021

«В горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Че ее побеждать-то, господи? Ну, Украина».

24 февраля 2022

(комментируя ролик, как российская военная техника входит в Украину) «Это стандартная репетиция парада. Просто в этом году решили парад проводить в Киеве».

18 июня 2022

«С 1-го сентября в школах Николаева запрещено изучать русский язык. Значит, надо брать Николаев до 1-го сентября».

30 сентября 2022

«Люди, живущие в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда! Россия! Матушка! Спасибо, Родненькая».

(через 40 дней «Родненькая» уйдет из Херсона, где обещала остаться «навсегда»)

7 июня 2023

«ВСУ получат ракеты дальнего действия, получат истребители. Они будут наносить этим всем удары по нам, по нашим территориям. Белгородская область, дальше они пойдут, Воронежская там недалеко, не дай бог, Ростовская, Краснодар мой родной и так далее. Я уж про Крым молчу.

Было бы замечательно остановить кровопролитие прямо сейчас. Остаться там, где все стоят, заморозить и дальше провести референдумы, как и предложила Индонезия. Референдумы на всех спорных территориях. И куда люди хотят, с кем они хотят остаться, с тем эта территория и остается. Это же справедливо. Ну хорошо же? Нужны нам территории, которые не хотят с нами жить? Не уверена я в этом».

7 августа 2024 (1.13)

«Куряне, не знаю, что тут еще можно сказать, кроме того, что молимся за вас, за силу нашей армии, за то, чтобы утром встать – и все целы, и все цело».

7 августа 2024 (22.31)

«Молимся все. Все молимся».

P.S. «Салідарнасці»

А как же «Украину победим за 2 дня» и парад-2022 в Киеве?..

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