закрыть
16 августа 2024, пятница, 11:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Курской области разгромили еще одну колонну армии РФ: новые подробности

4
  • 16.08.2024, 10:01
  • 7,222
В Курской области разгромили еще одну колонну армии РФ: новые подробности

Под Кореневым случилось то же самое, что и под Рыльском.

В Курской области в в результате успешного удара была уничтожена еще одна военная колонна российских войск.

Об этом в своем Telegram сообщает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

При этом он ссылается на данные Z-пабликов, которые сообщают об уничтожении колонны РФ под Коренево Курской области.

«Разбита еще одна большая колонна российской военной техники», - отметил Геращенко.

Подробности удара по колонне россиян в Курской области

О разгроме военной колонны РФ в районе Коренево Курской области пишет российский Telegram-канал Astra.

Со ссылкой на военных пропагандистов РФ сообщается, что под Кореневым «случилось ровно то же самое, что и под Рыльском».

Также напоминается о том, что в ночь с 8 на 9 августа в сети появились кадры с последствиями удара HIMARS по российской колонне РФ под Рыльском в Курской области.

«По данным на утро 16 августа родственники как минимум троих военнослужащих из в/ч 72164, находившихся в колонне под Рыльском, сообщили в тематических чатах или группах о том, что тела военных также доставили в ростовский морг», - сказано в сообщении.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин