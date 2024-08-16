В Курской области разгромили еще одну колонну армии РФ: новые подробности

В Курской области разгромили еще одну колонну армии РФ: новые подробности4
- 16.08.2024, 10:01
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Под Кореневым случилось то же самое, что и под Рыльском.
В Курской области в в результате успешного удара была уничтожена еще одна военная колонна российских войск.
Об этом в своем Telegram сообщает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
При этом он ссылается на данные Z-пабликов, которые сообщают об уничтожении колонны РФ под Коренево Курской области.
«Разбита еще одна большая колонна российской военной техники», - отметил Геращенко.
Подробности удара по колонне россиян в Курской области
О разгроме военной колонны РФ в районе Коренево Курской области пишет российский Telegram-канал Astra.
Со ссылкой на военных пропагандистов РФ сообщается, что под Кореневым «случилось ровно то же самое, что и под Рыльском».
Также напоминается о том, что в ночь с 8 на 9 августа в сети появились кадры с последствиями удара HIMARS по российской колонне РФ под Рыльском в Курской области.
«По данным на утро 16 августа родственники как минимум троих военнослужащих из в/ч 72164, находившихся в колонне под Рыльском, сообщили в тематических чатах или группах о том, что тела военных также доставили в ростовский морг», - сказано в сообщении.