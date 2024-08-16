«Ник и Майк»: Лукашенко пришлось длительное время пролежать в своей клинике 16.08.2024, 11:33

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Возраст и накопившиеся болячки все чаще дают о себе знать.

Вчерашнее интервью синепалого показательно в нескольких смыслах, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

1. Бессодержательность. Он не сказал ничего нового. То, что он в военном отношении будет максимально имитировать деятельность и пытаться откупаться от выполнения «союзнического долга» давно ни для кого не секрет. Сил и ресурсов хунты хватает только на то, чтобы захватывать безоружных заложников. Впрочем, и этот ресурс Кремль хочет у него забрать себе, лишив синепалого последних аргументов в торге с Западом.

2. Сам формат общения. Когда приходится лезть в телевизор, это означает, что иные каналы коммуникации как с Кремлем, так и роzzийским обществом в данный момент ограничены. Что и не удивительно, учитывая нежелание непосредственно принять участие в войне и желание принять участие в «выборах» самого себя в 2025 году.

3. Здоровье. Чтобы несколько часов более или менее прилично выглядеть в кадре накануне синепалому пришлось длительное время пролежать в своей клинике. Возраст и накопившиеся болячки вкупе с нездоровым образом жизни все чаще дают о себе знать. Недавно даже пришлось купить навороченный реанимобиль стоимостью больше 350 тысяч евро, чтобы сопровождать в поездках по стране.

Во всех смыслах получилось жалкое и бесперспективное зрелище.

Для чиновников и различного рода службистов все уже понятно. Пора искать выход. Ускоряющееся поглощение не сулит ничего хорошего ни остаткам бизнеса, ни номенклатуре, ни различного рода погонникам. Кого под нож, кого выдоить, кого на войну.

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