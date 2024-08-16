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Porsche выпустила специальную версию легендарной модели 911

  • 16.08.2024, 13:30
Porsche выпустила специальную версию легендарной модели 911

С уникальными элементами внешнего и внутреннего дизайна

Porsche выпустила специальную версию легендарной модели 911, которая основана на текущем поколении 911 Turbo S 992 и предлагает уникальные элементы внешнего и внутреннего дизайна, такие как клетчатая обивка сидений «MacKenzie», эксклюзивные колеса и значки турбонагнетателя.

Об этом пишет nv.ua со ссылкой на Jalopnik.

Автомобиль также можно оснастить специальным «Пакетом дизайна наследия», который включает уникальный оттенок краски Aventurine Green Metallic, белые наклейки и ретро-герб Porsche на колесах.

Porsche впервые начала использовать турбонаддув в своих гоночных автомобилях в начале 1970-х годов, и с тех пор эта технология стала неотъемлемой частью их наследия. Первый серийный автомобиль с турбонагнетателем, 911 Turbo, был представлен в 1974 году и сразу завоевал популярность благодаря невероятной для своего времени мощности.

Современный 911 Turbo S развивает 640 л.с. и разгоняется до 100 километров в час за 2,6 секунды, что значительно быстрее, чем у оригинального 930, который разгонялся за 4,9 секунды. Автомобиль весит 1655 кг и оснащен 3,7-литровым шестицилиндровым двигателем с оппозитным расположением цилиндров.

Внутри салона, помимо клетчатой обивки, владельцы найдут эксклюзивные вставки Turbonite и специальный логотип «Turbo 50». Также доступен уникальный хронограф Porsche Design Chronograph 911 Turbo 50 Years, который можно приобрести только вместе с этим автомобилем.

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