закрыть
16 августа 2024, пятница, 18:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Samsung представила новый смартфон за 120 долларов

1
  • 16.08.2024, 17:40
  • 2,018
Samsung представила новый смартфон за 120 долларов

Это замена прошлогоднему Galaxy A05, но в новом дизайне и с улучшенным экраном.

Samsung официально презентовала самую бюджетную модель линейки Galaxy A – Galaxy A06. Это замена Galaxy A05/A05s, но в новом дизайне и с «прокачанным» экраном, пишет GizmoChina.

В отличие от предшественников, дизайна телефона имеет эстетику «Key Island», которую мы уже видели в Galaxy A35 и Galaxy A55. Это небольшой выступ на правой грани корпуса, приподнимающий кнопки включения и регулировки громкости. Края «островка» закруглены, поэтому он не цепляется за палец и не мешает пользоваться телефоном.

Хоть Galaxy A06 сохранил 6,7-дюймовый ЖК-дисплей, как и его предшественник, частота обновления была увеличена с 60 до 90 Гц, что для устройства данной ценовой категории очень существенный плюс. 

За производительность отвечает чип MediaTek Helio G85 от A05. Он предлагает варианты хранения 64 ГБ или 128 ГБ в сочетании с 4 ГБ или 6 ГБ ОЗУ. Система камер также осталась прежней, с основным датчиком на 50 МП и селфи-камерой на 8 МП. Батарея на 5000 мАч с зарядкой 25 Вт.

Телефон поставляется с последней версией Android 14, но без функций Galaxy AI. Компания обещает четыре года основных обновлений и 5 лет обновлений безопасности, что в данном ценовом диапазоне не имеет себе равных. 

Гаджет пока представлен лишь во Вьетнаме, но глобальная версия наверняка не заставит себя ждать. За младшую модификацию Galaxy A06 с 64 ГБ просят 125 долларов, а старшую с 128 Гбайт оценили в 150 долларов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин