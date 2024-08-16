Samsung представила новый смартфон за 120 долларов 1 16.08.2024, 17:40

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Это замена прошлогоднему Galaxy A05, но в новом дизайне и с улучшенным экраном.

Samsung официально презентовала самую бюджетную модель линейки Galaxy A – Galaxy A06. Это замена Galaxy A05/A05s, но в новом дизайне и с «прокачанным» экраном, пишет GizmoChina.

В отличие от предшественников, дизайна телефона имеет эстетику «Key Island», которую мы уже видели в Galaxy A35 и Galaxy A55. Это небольшой выступ на правой грани корпуса, приподнимающий кнопки включения и регулировки громкости. Края «островка» закруглены, поэтому он не цепляется за палец и не мешает пользоваться телефоном.

Хоть Galaxy A06 сохранил 6,7-дюймовый ЖК-дисплей, как и его предшественник, частота обновления была увеличена с 60 до 90 Гц, что для устройства данной ценовой категории очень существенный плюс.

За производительность отвечает чип MediaTek Helio G85 от A05. Он предлагает варианты хранения 64 ГБ или 128 ГБ в сочетании с 4 ГБ или 6 ГБ ОЗУ. Система камер также осталась прежней, с основным датчиком на 50 МП и селфи-камерой на 8 МП. Батарея на 5000 мАч с зарядкой 25 Вт.

Телефон поставляется с последней версией Android 14, но без функций Galaxy AI. Компания обещает четыре года основных обновлений и 5 лет обновлений безопасности, что в данном ценовом диапазоне не имеет себе равных.

Гаджет пока представлен лишь во Вьетнаме, но глобальная версия наверняка не заставит себя ждать. За младшую модификацию Galaxy A06 с 64 ГБ просят 125 долларов, а старшую с 128 Гбайт оценили в 150 долларов.

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