Всплыл побочный эффект от «дружбы» с Россией
- 16.08.2024, 19:36
- 4,506
Он превратился в головную боль для режима Лукашенко.
В Минэкономики рассказали, из-за чего возникли трудности во внешней торговле — импорт товаров опережает экспорт. Два месяца назад на эту проблему обращал внимание Александр Лукашенко. Тем временем в ведомстве считают, что «виноваты» в этом в том числе цены на нефть и калий, пишет «Зеркало» со ссылкой на газету «Рэспубліка». Напомним, это министерство упрекало в проблемах во внешней торговле в том числе население — из-за повышенного спроса на импортные товары. При этом в Минэкономики также объяснили, почему не видят перегрева экономики, о котором говорят эксперты.
Внешние условия не позволяют больше зарабатывать на экспорте
Беларусь достигла рекордного уровня экспорта за последние 11 лет, заявил первый замминистра экономики Андрей Картун. В прошлом году страна экспортировала товаров и услуг на 40 млрд долларов, а за первые пять месяцев 2024 года — уже на 19,5 млрд долларов. Ожидается, что в этом году Беларусь превзойдет прошлогодние показатели. Однако пока темпы внешней торговли немного отстают от прогнозов, и сальдо остается отрицательным, отметил чиновник.
— Во-первых, серьезный рост стоимости российской нефти. С 2024-го завершен «налоговый маневр» в России, и нефть мы импортируем по мировым ценам. Кроме того, спред между стоимостью эталонного сорта Brent и Urals сократился до минимума, — заявил Андрей Картун.
Вторая причина проблем во внешней торговле — цены на калийные удобрения, которые снизились в прошлом и этом годах. «Сейчас рынок застыл. У ключевых мировых поставщиков проходят переговоры с государствами — основными потребителями этой продукции», — сообщил представитель ведомства.
Напомним, у Беларуси возникли проблемы с продажами калия на одном из основных рынков сбыта — китайском.