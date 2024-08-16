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Всплыл побочный эффект от «дружбы» с Россией

  • 16.08.2024, 19:36
  • 4,506
Всплыл побочный эффект от «дружбы» с Россией

Он превратился в головную боль для режима Лукашенко.

В Минэкономики рассказали, из-за чего возникли трудности во внешней торговле — импорт товаров опережает экспорт. Два месяца назад на эту проблему обращал внимание Александр Лукашенко. Тем временем в ведомстве считают, что «виноваты» в этом в том числе цены на нефть и калий, пишет «Зеркало» со ссылкой на газету «Рэспубліка». Напомним, это министерство упрекало в проблемах во внешней торговле в том числе население — из-за повышенного спроса на импортные товары. При этом в Минэкономики также объяснили, почему не видят перегрева экономики, о котором говорят эксперты.

Внешние условия не позволяют больше зарабатывать на экспорте

Беларусь достигла рекордного уровня экспорта за последние 11 лет, заявил первый замминистра экономики Андрей Картун. В прошлом году страна экспортировала товаров и услуг на 40 млрд долларов, а за первые пять месяцев 2024 года — уже на 19,5 млрд долларов. Ожидается, что в этом году Беларусь превзойдет прошлогодние показатели. Однако пока темпы внешней торговли немного отстают от прогнозов, и сальдо остается отрицательным, отметил чиновник.

— Во-первых, серьезный рост стоимости российской нефти. С 2024-го завершен «налоговый маневр» в России, и нефть мы импортируем по мировым ценам. Кроме того, спред между стоимостью эталонного сорта Brent и Urals сократился до минимума, — заявил Андрей Картун.

Вторая причина проблем во внешней торговле — цены на калийные удобрения, которые снизились в прошлом и этом годах. «Сейчас рынок застыл. У ключевых мировых поставщиков проходят переговоры с государствами — основными потребителями этой продукции», — сообщил представитель ведомства.

Напомним, у Беларуси возникли проблемы с продажами калия на одном из основных рынков сбыта — китайском.

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