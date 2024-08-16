В гараже у белоруса нашли авиабомбу 16.08.2024, 21:53

Он хотел сдать ее на металлолом.

В гаражном кооперативе в городе Березовке обнаружена авиабомба. Об этом пишет официальный Telegram-канал УВД Гродненского облисполкома.

«Председатель [гаражного кооператива. – Прим.] заметил, что в одном из боксов открыта дверь. Он заглянул проверить, все ли хорошо. Осмотревшись, обнаружил подозрительный предмет. Оказалось, это практическая авиационная бомба», – сообщают местные правоохранители.

По информации милиции, гаражом пользуется 38-летний местный житель.

«Он пояснил, что около года назад обнаружил данный предмет на улице вблизи кооператива. Забрал себе, чтобы позже сдать на металлолом», – говорится в заявлении правоохранителей.

Для обезвреживания опасной находки на место прибыла саперно-пиротехническая группа, которая установила, что данная бомба – учебная.

«Внутри ее был песок, а взрывателем оказался аналог «большой петарды». Опасный предмет был уничтожен», – констатируют правоохранители.

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