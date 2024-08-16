Apple ввел ограничение для пользователей из Беларуси 16.08.2024, 22:31

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Кого это затронет.

Компания Apple с 15 августа прекратила работу сервиса Apple Search Ads (ASA) для разработчиков из Беларуси и России, лишив их возможности рекламировать свои приложения в App Store, сообщил телеграм-канал iOS Dev.

Компания через электронное письмо уведомила владельцев аккаунтов из Беларуси и России о том, что им больше недоступен рекламный сервис ASA, сославшись на условия обслуживания.

Хотя официальная причина не указана, по сути, блокировка связана с тем, что аккаунты белорусских и российских разработчиков зарегистрированы в этих двух странах, отмечает канал.

Как пишет «Хайтек», пока нет ясности по поводу выплат от продаж приложений разработчикам из этих стран. Также остается неизвестным, как прекращение работы ASA повлияет на продвижение российских и белорусских приложений в App Store.

Apple Search Ads — это платформа для продвижения приложений в App Store, которая показывает рекламу в разделе поиска и над результатами поиска. По данным Apple, средняя конверсия от клика до установки составляет 50%, и 70% пользователей загружают приложения, найдя их через поиск.

Напомним, в 2022 году США запретили поставлять на белорусский рынок некоторые виды техники. Среди прочих с нашим регионом перестал работать Apple. Тем не менее магазины техники продавали смартфоны этого бренда.

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