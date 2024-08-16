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The Economist: В Курской области бойцы ВСУ уничтожили колонну кадыровцев

  • 16.08.2024, 22:41
  • 5,700
The Economist: В Курской области бойцы ВСУ уничтожили колонну кадыровцев

Ликвидировано около 70 военных.

В Курской области воюет подразделение Вооруженных сил Украины, в котором есть бывшие заключенные, заключившие контракт с ВСУ.

Подразделение из 200 человек, которым командует старший лейтенант Назарий Кишак, на четверть состоит из бывших заключенных, говорится в материале издания The Economist.

Командир подразделения рассказал о том, что его подчиненные — бывшие заключенные, оказались лучшими воинами, которых он когда-либо видел. Он уточнил, что подразделение вошло на территорию Курской области РФ только 10 августа и лишь через три дня боев потеряло своего первого бойца, 24-летнего Михаила, осужденного за грабеж.

«Суджа остается приоритетом. У нас нет войск, чтобы бросаться ими», — пояснил украинский офицер, оценивая ресурсы на новом направлении.

При этом он также рассказал об успехах своего подразделения. Еще три месяца назад, как отмечается, многие его подчиненные сидели в тюрьме, а сейчас уже уничтожили колонну из 70 кадыровцев.

В то же время офицер советует своим бойцам готовиться к неожиданностям, так как неизвестно, в каком направлении могут пойти операции Украины в дальнейшем.

В свою очередь The Economist отмечает, что острая нехватка бойцов на фронте стала главной причиной, по которой Украина решила последовать примеру России и позволить осужденным выйти досрочно из мест лишения свободы.

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