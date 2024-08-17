Какие области могут отколоться от РФ из-за наступления ВСУ на Курск: неожиданный прогноз

Какие области могут отколоться от РФ из-за наступления ВСУ на Курск: неожиданный прогноз2
- 17.08.2024, 13:45
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Не только Курская.
Военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан прокомментировал вопрос о том, в каких еще регионах РФ могут начаться события подобные тем, которые происходят в Курской области.
Как напомнил он в ходе чата в «Главреде», Украина граничит сразу с пятью областями РФ, поэтому в них не исключены подобные события.
«Не только в Белгородской, но и в Брянской области. Украина граничит с пятью областями России: Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской", - подчеркнул эксперт.
При этом он напомнил о том, что Воронежская и Ростовская области имеют границу с Донбассом.
«А вот те три области РФ, которые граничат с Сумской, Харьковской и Черниговской областями, могут ждать такие же события, как сейчас разворачиваются на Курщине, по всем 600 км границы», - добавил Свитан.