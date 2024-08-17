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Зеленский сделал важное заявление по ситуации в Курской области

  • 17.08.2024, 14:07
  • 1,108
Зеленский сделал важное заявление по ситуации в Курской области

После доклада главкома ВСУ Сырского.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил об укреплении позиций украинских сил и расширении стабилизированной территории в Курской области России, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«На сегодняшний день есть пополнение обменного фонда для нашего государства. Спасибо всем солдатам и командирам, которые берут русских военных в плен и этим приближают освобождение наших воинов и гражданских, удерживаемых Россией», - отметил он.

Также доклад Сырского касался Торецкого и Покровского направлений фронта в Украине.

«В сутки десятки российских штурмов наших позиций. Но наши воины и подразделения делают все для уничтожения оккупанта и отражения штурмов. Ситуация контролируется», - добавил Зеленский.

Кроме того, он сообщил, что Украина работает над новыми пакетами поддержки от партнеров:

«Главное - ограничение российского наступательного потенциала и наша дальнобойность. Готовим соответствующие поручения украинским дипломатам».

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