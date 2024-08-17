закрыть
17 августа 2024, суббота, 15:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Два белоруса уехали на заработки в Россию и пропали

4
  • 17.08.2024, 15:03
  • 1,412
Два белоруса уехали на заработки в Россию и пропали

В последний раз оба находились на Белорусском вокзале.

Два белоруса уехали на заработки в Россию и пропали. Один из них — 35-летний житель Сморгони Александр Новак. 12 августа он находился на Белорусском вокзале в Москве и намеревался направиться в Минск. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, на правой руке гипс.

Информацию о пропавшем просят сообщить в поисково-спасательный отряд «Сириус» по телефону +375 25 633 28 03

Еще один гражданин Беларуси, пропавший в Москве — житель деревни Рачково Молодечненского района, 46-летний Сергей Синявский. Известно, что мужчина находился на заработках в России. В последний раз выходил на связь 19 июля, также сообщив, что находится на Белорусском вокзале.

Был одет в черную футболку. Рост 177 см, нормального телосложения, волосы русые. Может носить бороду и усы. На ладони имеется шрам от ожога.

Информацию просят сообщать в поисково-спасательный отряд «Ангел Северо-Запад» по телефону +375 33 694 77 33.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин