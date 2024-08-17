Два белоруса уехали на заработки в Россию и пропали4
- 17.08.2024, 15:03
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В последний раз оба находились на Белорусском вокзале.
Два белоруса уехали на заработки в Россию и пропали. Один из них — 35-летний житель Сморгони Александр Новак. 12 августа он находился на Белорусском вокзале в Москве и намеревался направиться в Минск. С тех пор о нем ничего неизвестно.
Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, на правой руке гипс.
Информацию о пропавшем просят сообщить в поисково-спасательный отряд «Сириус» по телефону +375 25 633 28 03
Еще один гражданин Беларуси, пропавший в Москве — житель деревни Рачково Молодечненского района, 46-летний Сергей Синявский. Известно, что мужчина находился на заработках в России. В последний раз выходил на связь 19 июля, также сообщив, что находится на Белорусском вокзале.
Был одет в черную футболку. Рост 177 см, нормального телосложения, волосы русые. Может носить бороду и усы. На ладони имеется шрам от ожога.
Информацию просят сообщать в поисково-спасательный отряд «Ангел Северо-Запад» по телефону +375 33 694 77 33.