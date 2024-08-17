Зеленский: ВСУ укрепляют позиции в Курской области
- 17.08.2024, 20:29
Операция продолжается именно так, как Украина и рассчитывала.
Плацдарм присутствия Вооруженных Сил Украины в Курской области России становится сильнее. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Комментируя операцию в Курской области, он заявил, что 17 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский докладывал ему о наступлении украинских сил.
- Операция продолжается именно так, как мы и рассчитывали. Храбрость украинцев делает большие вещи. Сейчас укрепляем наши позиции. Плацдарм нашего присутствия становится сильнее, — заявил Зеленский.
Глава украинского государства поблагодарил каждое подразделение, которое пополняет обменный фонд за счет взятия в плен российских военнослужащих.
- Это важно. Это приближает освобождение украинских военных, гражданских из российского плена. Помним обо всех, кого должны вернуть домой, — подчеркнул президент Украины.