Зеленский: ВСУ укрепляют позиции в Курской области 17.08.2024, 20:29

Операция продолжается именно так, как Украина и рассчитывала.

Плацдарм присутствия Вооруженных Сил Украины в Курской области России становится сильнее. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Комментируя операцию в Курской области, он заявил, что 17 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский докладывал ему о наступлении украинских сил.

- Операция продолжается именно так, как мы и рассчитывали. Храбрость украинцев делает большие вещи. Сейчас укрепляем наши позиции. Плацдарм нашего присутствия становится сильнее, — заявил Зеленский.

Глава украинского государства поблагодарил каждое подразделение, которое пополняет обменный фонд за счет взятия в плен российских военнослужащих.

- Это важно. Это приближает освобождение украинских военных, гражданских из российского плена. Помним обо всех, кого должны вернуть домой, — подчеркнул президент Украины.

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