Политолог: Лукашенко увидел, как Путин «защищает» свою территорию и испугался

Политолог: Лукашенко увидел, как Путин «защищает» свою территорию и испугался7
- 17.08.2024, 21:20
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Операция ВСУ в Курской области ударила и по белорусскому диктатору.
Украинские силы укрепляют свои позиции и расширяют стабилизированную территорию при наступлении в Курской области РФ.
В сложном положении оказался и белорусский диктатор. Об этом сайту Charter97.org сказал украинский политолог, профессор Киевского Национального университета имени Тараса Шевченкo Петр Олещук:
- Думаю, что на самом деле сейчас в наиболее сложном положении оказался Лукашенко. С одной стороны, он видит, как быстро подготовленные вооруженные силы могут проходить по территории, где таких сил нет.
С другой стороны, он увидел, как Путин свою территорию «защищает», а уж его защищать он будет гораздо менее эффективно. Какие угодно союзнические обязательства — довольно-таки сомнительны, поэтому его фантазия вполне может рисовать какие-либо продвижения разнообразных формирований из сопредельных государств маршем на Минск.
Лукашенко ведет сейчас довольно интересную игру. Возможно, он проводит какие-то переговоры с разными мировыми игроками. Об этом говорит и его заявление о том, что пора привыкать, что он невечно и уйдет.
Честно говоря, не исключаю, что Лукашенко что-то задумал. Ему весь этот марш в Курском направлении дал очень много пищи для размышлений.