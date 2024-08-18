В Ростовской области из-за атаки дронов вспыхнула нефтебаза
- 18.08.2024, 8:29
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Мощный пожар попал на видео.
В Ростовской области (Российская Федерация) сегодня, 18 августа, в результате ударов беспилотников произошел пожар на нефтяном объекте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева и РосСМИ.
По словам российского чиновника, на западе региона силы и средства этой ночью якобы «отразили атаку БПЛА самолетного типа».
Позже он написал в своем Telegram об еще одной «отбитой атаке» дронов, теперь уже на юго-востоке Ростовской области.
«В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива. К тушению привлечены подразделения пожарных», - заявил губернатор.
Но впоследствии уточнил, что «в 05:35 из-за повторной атаки БПЛА тушение пожара на промбазе в Пролетарске приостановлено».
Между тем, в сети были обнародованы кадры с пожаром на нефтеобъектах. Российские медиа говорят, что пылает нефтебаза из-за удара дронов.
Добавим, как рассказал местный губернатор, предварительно из-за воздушной атаки в Пролетарске никто не пострадал, а подразделения пожарных возобновили тушение.