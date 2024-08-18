Курская операция: ВСУ показали видео бегства российских морпехов с поля боя

Курская операция: ВСУ показали видео бегства российских морпехов с поля боя2
- 18.08.2024, 9:15
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Россиян разбили в районе населенного пункта Коренево.
ВСУ Украины нанесли поражение морпехам 810-й бригады ВС РФ во время боев в районе населенного пункта Коренево Курской области.
Бойцы 225-го ОШБ ВСУ опубликовали видео, на котором показано, как остатки упомянутой вражеской бригады в панике покидают свои позиции и пытаются спастись бегством.
Кроме того, бойцы 225-го ОШБ взяли в плен командира роты 1-го мотострелкового батальона все той же бригады российских морпехов в звании младшего лейтенанта.
В опубликованном украинскими военными видео он просит обменять его на защищавших Мариуполь бойцов «Азова», удерживающихся в российском плену.
Тем временем ресурс NOELREPORTS приводит сообщения российских пабликов, в которых говорится, что населенный пункт Комаровка, расположенный к западу от Снагости, перешел под контроль украинской армии.