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Курская операция: ВСУ показали видео бегства российских морпехов с поля боя

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  • 18.08.2024, 9:15
  • 6,208
Курская операция: ВСУ показали видео бегства российских морпехов с поля боя
Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi

Россиян разбили в районе населенного пункта Коренево.

ВСУ Украины нанесли поражение морпехам 810-й бригады ВС РФ во время боев в районе населенного пункта Коренево Курской области.

Бойцы 225-го ОШБ ВСУ опубликовали видео, на котором показано, как остатки упомянутой вражеской бригады в панике покидают свои позиции и пытаются спастись бегством.

Кроме того, бойцы 225-го ОШБ взяли в плен командира роты 1-го мотострелкового батальона все той же бригады российских морпехов в звании младшего лейтенанта.

В опубликованном украинскими военными видео он просит обменять его на защищавших Мариуполь бойцов «Азова», удерживающихся в российском плену.

Тем временем ресурс NOELREPORTS приводит сообщения российских пабликов, в которых говорится, что населенный пункт Комаровка, расположенный к западу от Снагости, перешел под контроль украинской армии.

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