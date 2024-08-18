закрыть
18 августа 2024, воскресенье, 15:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бывший гендиректор Google заявил, что «удаленщики» — это бич современных компаний

5
  • 18.08.2024, 14:45
  • 4,782
Бывший гендиректор Google заявил, что «удаленщики» — это бич современных компаний

Разразился скандал.

Во время встречи со студентами Стэнфордского университета бывший гендиректор корпорации Google Эрик Шмидт жестко раскритиковал сторонников удаленной работы и обвинил их почти во всех несчастьях Google и других современных компаний. Эта речь возмутила многих.

По словам бывшего главы Google Эрика Шмидта, будущие владельцы бизнесов и компаний должны запретить своим сотрудникам работать из дома, чтобы иметь лучшие, чем у конкурентов показатели, пишет издание Fortune.

Эта мысль была озвучена Шмидтом в ответ на вопрос студентов Стэнфордского университета, почему корпорация Google при всех ее ресурсах и возможностях в области искусственного интеллекта уступает таким небольшим компаниям, как OpenAI (создательница всемирно известной нейросети ChatGPT).

«Google решила, что баланс личной и профессиональной жизни вместе с возможностью уйти с работы пораньше и работать из дома важнее победы. А причина, почему стартапы более эффективны, именно в том, что люди там работают как сумасшедшие.

Не хочу показаться вам резким, но факт остается фактом: если вы закончите университет и захотите основать свою компанию, которая будет хорошо конкурировать с другими стартапами, то вы не позволите сотрудникам работать удаленно из дома и приходить на работу всего раз в неделю», — посоветовал студентам Стэнфорда бывший гендиректор корпорации Google Эрик Шмидт.

Критические заявления бизнесмена транслировались на YouTube администрацией Стэнфордского университета (видео собрало почти полтора миллионов просмотров), но спустя небольшое время из-за массового возмущения людей в комментариях под видео речь Эрика Шмидта была удалена с платформы.

Однако ее полную расшифровку на английском языке сохранили пользователи портала Github.

Сам Шмидт потом извинился за свою речь в Стэнфорде и подчеркнул, что сожалеет о сказанных им оскорблениях в адрес «удаленщиков».

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин