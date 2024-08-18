Бывший гендиректор Google заявил, что «удаленщики» — это бич современных компаний 5 18.08.2024, 14:45

4,782

Разразился скандал.

Во время встречи со студентами Стэнфордского университета бывший гендиректор корпорации Google Эрик Шмидт жестко раскритиковал сторонников удаленной работы и обвинил их почти во всех несчастьях Google и других современных компаний. Эта речь возмутила многих.

По словам бывшего главы Google Эрика Шмидта, будущие владельцы бизнесов и компаний должны запретить своим сотрудникам работать из дома, чтобы иметь лучшие, чем у конкурентов показатели, пишет издание Fortune.

Эта мысль была озвучена Шмидтом в ответ на вопрос студентов Стэнфордского университета, почему корпорация Google при всех ее ресурсах и возможностях в области искусственного интеллекта уступает таким небольшим компаниям, как OpenAI (создательница всемирно известной нейросети ChatGPT).

«Google решила, что баланс личной и профессиональной жизни вместе с возможностью уйти с работы пораньше и работать из дома важнее победы. А причина, почему стартапы более эффективны, именно в том, что люди там работают как сумасшедшие.

Не хочу показаться вам резким, но факт остается фактом: если вы закончите университет и захотите основать свою компанию, которая будет хорошо конкурировать с другими стартапами, то вы не позволите сотрудникам работать удаленно из дома и приходить на работу всего раз в неделю», — посоветовал студентам Стэнфорда бывший гендиректор корпорации Google Эрик Шмидт.

Критические заявления бизнесмена транслировались на YouTube администрацией Стэнфордского университета (видео собрало почти полтора миллионов просмотров), но спустя небольшое время из-за массового возмущения людей в комментариях под видео речь Эрика Шмидта была удалена с платформы.

Однако ее полную расшифровку на английском языке сохранили пользователи портала Github.

Сам Шмидт потом извинился за свою речь в Стэнфорде и подчеркнул, что сожалеет о сказанных им оскорблениях в адрес «удаленщиков».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com