Россия перебросила в Курскую область пять тысяч военных с территории Украины 4 18.08.2024, 18:18

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РФ перевела несколько недоукомплектованных бригад.

Российское военное командование перебросило в Курскую область группировку из 5 тыс. военных с линии фронта в Украине для отражения вторжения украинской армии, сообщили The Wall Street Journal несколько источников, знакомые с ситуацией.

По их оценке, Россия перевела несколько недоукомплектованных бригад. Одна из них была переведена из Донецкой области Украины, в то время как другие были передислоцированы из менее стратегически важных районов.

Для возвращения захваченных территорий в Курской области российскому военному командованию, возможно, придется вывести еще больше войск с линии фронта в Украине. По данным источника, российской армии для такой операции потребуется группировка из 20 тыс. хорошо подготовленных военнослужащих.

Западные военные аналитики оценивают, что Украина перебросила на Курск до 6 тыс. солдат, а еще 4 тыс. военнослужащих находятся в Сумской области для выполнения вспомогательных задач. Чтобы не ослабить фронт, значительное количество этих войск было мобилизовано из резервных сил, которые Украина формировала при поддержке Запада для операций в конце текущего года и в 2025 году, рассказал собеседник издания.

В минувшую пятницу два высокопоставленных американских чиновника рассказали CNN, что российское командование перебросило из Украины в Курскую область несколько подразделений численностью не менее 1 тыс. человек каждое.

По их словам, главной целью операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) является создание «стратегической дилеммы» для президента РФ Владимира Путина — куда ему следует направить войска. Однако на линии фронта в Украине находятся сотни тысяч российских военнослужащих, поэтому отвлечение нескольких тысяч вряд ли окажет большое влияние в краткосрочной перспективе, говорят собеседники CNN.

Два других источника телеканала отметили, что пока Россия не перебрасывает свои более крупные и наиболее боеспособные подразделения из Украины под Курск. Вместо этого российское командование решило укреплять оборону Курской области в основном за счет призывников из других регионов России, добавил один из собеседников.

Перемещение российских войск из Украины «не означает, что Путин отказался от военных операций в северо-восточной части Украины или даже на юге, в направлении таких мест, как Запорожье», отметил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

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