В Украине перевели заявления Лукашенко «на человеческий язык»10
- 18.08.2024, 19:47
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Заявления белорусского диктатора напрямую связаны с указаниями Путина.
Последняя порция бреда белорусского диктатора Александра Лукашенко прямо намекает на то, что Путин уже «умоляет о переговорах».
Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram. По его словам, в заявлениях Лукашенко четко прослеживаются нарративы о том, что Россия якобы уже достигла «цели СВО», поэтому войну можно уже завершать.
«Если переводить все, что сказал Лукашенко на человеческий язык — это сигнал, что Путин уже молит о переговорах. Потому что в длинную речь Лукашенко заложено, что «цель СВО уже достигнута», — написал Коваленко.