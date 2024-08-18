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В Украине перевели заявления Лукашенко «на человеческий язык»

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  • 18.08.2024, 19:47
  • 8,682
В Украине перевели заявления Лукашенко «на человеческий язык»

Заявления белорусского диктатора напрямую связаны с указаниями Путина.

Последняя порция бреда белорусского диктатора Александра Лукашенко прямо намекает на то, что Путин уже «умоляет о переговорах».

Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram. По его словам, в заявлениях Лукашенко четко прослеживаются нарративы о том, что Россия якобы уже достигла «цели СВО», поэтому войну можно уже завершать.

«Если переводить все, что сказал Лукашенко на человеческий язык — это сигнал, что Путин уже молит о переговорах. Потому что в длинную речь Лукашенко заложено, что «цель СВО уже достигнута», — написал Коваленко.

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