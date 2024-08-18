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Невзоров: Лукашенко уже на низком старте

  • 18.08.2024, 20:44
Невзоров: Лукашенко уже на низком старте
Александр Невзоров

Хоть на крысу не похож.

Известный публицист Александр Невзоров прокомментировал в Telegram заявления Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Евгению Попову:

— Лукашенко уверен, что пора «все это» заканчивать, «цели СВО достигнуты», «70% украинцев ненавидят Зеленского», а действия ВСУ в Курской области «провоцируют Путина на использование ядерного оружия».

Ну а сам он не вечен, готовит белорусов к своему уходу.

Нельзя сказать, что Григорьевич бежит как крыса с корабля (он скорее напоминает капибару), но то, что он на низком старте — все чует и держит нос по ветру — это точно.

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