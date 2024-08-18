Российские военные грабят магазины в Курской области
- 18.08.2024, 22:09
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Мародеры попали на видео.
Появилось видео ограбления салона сотовой связи в поселке Глушково. На кадрах мужчины в российской военной форме ломают витрины, выносят технику и пытаются открыть двери.
В сети высказывается мнение, что это военнослужащие из батальона «Ахмат».
Военкор Владимир Романов написал, что людей с записи уже нашли. Советник губернатора Курской области, Z-блогер Роман Алехин сообщил, что на видео — два чеченца.