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Российские военные грабят магазины в Курской области

  • 18.08.2024, 22:09
  • 1,882
Российские военные грабят магазины в Курской области

Мародеры попали на видео.

Появилось видео ограбления салона сотовой связи в поселке Глушково. На кадрах мужчины в российской военной форме ломают витрины, выносят технику и пытаются открыть двери.

В сети высказывается мнение, что это военнослужащие из батальона «Ахмат».

Военкор Владимир Романов написал, что людей с записи уже нашли. Советник губернатора Курской области, Z-блогер Роман Алехин сообщил, что на видео — два чеченца.

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