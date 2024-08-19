Опубликован рейтинг смартфонов с лучшими камерами 19.08.2024, 16:20

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Эксперты составили список лучших девайсов для фотолюбителей.

Возможности камеры – один из ключевых факторов при выборе телефона. Если вы высоко цените качество снимков, авторитетный портал DxOMark , занимающиеся сравнением фото- и видеовозможностей мобильных устройств, назвал лучшие девайсы для фотолюбителей.

Лидирующую строчку топа DxOMark занимает Huawei Pura 70 Ultra. Он подходит для всех типов фотосъемки и условий освещения, будь то на улице, или в помещении. Смартфон оснащен треугольным блоком камер на 50+50+40 Мп, а одной из главных фишек является выдвижная 1-дюймовая камера с матричной стабилизацией Sensor-Shift IS и переменной диафрагмой.

Второе место досталось Honor Magic 6 Pro. Его камера имеет объективы разрешением 180, 50 и 50 мегапикселей, также есть гибридный зум с пятикратным увеличением и цифровой зум 100Х. Еще одна важная характеристика – переменная диафрагма (f/1,4 или f/2,0) на основной камере.

Третье и четвертое место делят Huawei Mate 60 Pro+ и Oppo Find X7 Ultra. Оба девайса предлагают хорошую цветопередачу и баланс белого как при съемке фото, так и при записи видео, хорошую детализацию на снимках с зумом и точную экспозицию.

Замыкает пятерку iPhone 15 Pro Max. Камера у него стала еще лучше по сравнению с предшественником, который считался одними из лучших на рынке. Один объектив на 48 мегапикселей и два модуля на 12 мегапикселей творят чудеса.

Также специалисты советуют присмотреться к Google Pixel 8 Pro, Oppo Find X6 Pro, Honor Magic 5 Pro, Vivo X100 Pro и Xiaomi 14 Ultra, если вы ищете аппарат с наилучшими камерами на рынке.

Отдельно стоит выделить Google Pixel 8, который занял 15 место, имея всего две камеры – на 50 и 12 мегапикселей. При стартовой цене в $699 это самый дешевый камерофон в списке.

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