Представлен самый быстрый в мире серийный электрокар 1 19.08.2024, 21:32

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Автомобиль может разогнаться до 100 км/ч за 1,81 секунды.

Хорватский производитель автомобилей Rimac представил новую экстремальную версию своего электрического суперкара под названием Rimac Nevera R. Об этом сообщили на сайте производителя.

Только 40 экземпляров этой модели будут выпущены по цене 2,53 млн евро. Презентация авто состоялась в Монтерее, США, во время ретрошоу.

Rimac Nevera R оснащен четырьмя электромоторами, которые вместе выдают мощность – 2107 лошадиных сил, что делает его самым мощным электромобилем в мире. Автомобиль может разогнаться до 100 км/ч за 1,81 секунды, а его максимальная скорость достигает 412 км/ч. Хотя эти параметры остались неизменными по сравнению с предыдущей моделью, новый Rimac Nevera R стал быстрее в разгоне до 200 и 300 км/ч соответственно за 4,38 и 8,66 секунды.

Автомобиль стал легче на 35 кг и теперь весит 2277 кг благодаря использованию меньшей батареи емкостью 108 кВт∙ч и новому капоту из карбона. К тому же Nevera R получил улучшенные карбоново-керамические диски и специальные шины Michelin Pilot Sport Cup 2. Инженеры также перенастроили систему полного привода и рулевого управления.

Кроме того, дизайн передней части автомобиля был изменен, а аэродинамика существенно доработана. Обвес и большое антикрыло создают до 400 кг прижимной силы на скорости 350 км/ч, что делает автомобиль еще более стабильным на высоких скоростях.

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