Обменный фонд 4 Ирина Халип

2.08.2024, 7:55

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Ирина Халип

Фото: «Наша Ніва»

Если для гамбургского счета у Путина не хватит человеческой единицы, на помощь придет Лукашенко.

Вчерашний многослойный обмен, в котором участвовал десяток государств, совершенно уникален. Это был не обмен шпионами, не обмен военнопленными и не обмен Луиса Корвалана на Владимира Буковского. Это был обмен шпионов, киллеров, мошенников на диссидентов. Причем большей частью – на чужих диссидентов.

Запад смог вытащить из российских тюрем не только своих граждан. Понятно, что Эван Гершкович и Пол Уилан – американцы, и за их освобождение США готовы были платить любую цену. Мы все помним, как Соединенные Штаты полтора года назад отдали России «торговца смертью» Виктора Бута, чтобы освободить баскетболистку Бриттни Грайнер, отбывающую срок в России. Того самого Виктора Бута, на которого они охотились с конца девяностых, а потом разработали сложную, многоходовую, дорогостоящую операцию, чтобы выманить его из России. Годы сложнейшей работы, которые позволили арестовать и осудить человека, поставлявшего оружие самым уродливым режимам на планете, Америка просто выбросила в помойку, чтобы освободить свою гражданку. Так что с Уиланом и Гершковичем все было понятно: за них будут биться. Но остальные?

Ну хорошо, у журналистки Алсу Курмашевой, помимо российского, есть и американское гражданство. У Владимира Кара-Мурзы – британское. Кевин Лик и Дитер Воронин – обладатели немецкого гражданства. Но художница Саша Скочиленко, политик Илья Яшин, правозащитник Олег Орлов, активисты Лилия Чанышева и Вадим Останин – россияне без какого-либо другого гражданства. Просто политзаключенные. Внутреннее дело России. И за их освобождение боролись совершенно чужие им государства. Киллера Вадима Красикова, который убил в Берлине по заказу Кремля бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хонгашвили и получил в Германии пожизненный срок, выпустили из тюрьмы и отправили в Россию. И это ради того, чтобы вместе со своими гражданами освободить наивную художницу Скочиленко, заменившую этикетки в питерском супермаркете на антивоенные листовки, и еще нескольких человек? Это действительно был уникальный обмен.

Могу представить себе, сколько хороших людей вчера снова почувствовали надежду на то, что их друзья, родственники, единомышленники точно так же смогут выйти на свободу и не будут сидеть свои гигантские сроки. Я тоже испытала мгновенное острое чувство эйфории – ну вот оно, началось, сдвинулось! Но после секунд эйфории пришло горькое понимание того, что российские киллеры и шпионы, забрасываемые в Европу в промышленных масштабах, могут и дальше чувствовать себя спокойно: если арестуют и посадят, вскоре прилетит волшебник в голубом вертолете и снимет с них наручники. Всего-то и нужно – неиссякающий запас заложников для обмена. Обменный фонд. А обзаводиться заложниками легко. Всегда найдется в огромной России американский или немецкий журналист, миссионер, исследователь, которого можно посадить и ждать, когда придут с предложением обменять на какого-нибудь упыря, убивающего посреди Европы. А до кучи можно пересажать еще кучу своих и выставлять их в политическом даркнете на торги: «Кому художницу, молодую, наивную? Кому школьника по делу о госизмене? Кому журналиста, который в зоне помрет?»

Их обменяют. Потом новых. Главное, чтобы поток заложников не заканчивался. Впрочем, даже если для гамбургского счета у Путина не хватит человеческой единицы – на помощь придет Лукашенко. У него, как рояль в кустах, обнаружится запуганный немец в застенках. И этого немца на блюде он, как добропорядочный гость, принесет к хозяйскому столу: забирай, он твой! Тот заберет. Отплатит потом – деньгами, поддержкой, газом. А белорусские политзаключенные останутся на нарах. Но с глубокой озабоченностью и сотым призывом цивилизованного мира немедленно их освободить.

Когда чилийского коммуниста Луиса Корвалана меняли на советского диссидента Владимира Буковского, советский народ сочинил веселую частушку: «Обменяли хулигана на Луиса Корвалана. Где б найти такую блядь, чтоб на Брежнева сменять?» Вот и я теперь думаю: где ж ее найти, родимую?

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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