«Лукашенко стал составной частью разводок Путина» 1 Марк Дзюба, «Салідарнасць»

2.08.2024, 9:19

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Диктатор глубоко просчитался.

Правитель Беларуси часто и подолгу ведет беседы с Владимиром Путиным за закрытыми дверями. Но сумел ли он разгадать соседа?

Очередные многочасовые переговоры Лукашенко и Путиным состоялись в конце июля, когда они посетили остров Валаам. Из-за частых полетов правителя Беларуси к российскому коллеге первого в шутку порой называют «психологом» Путина. Лукашенко вообще один из немногих людей в мире, с кем правитель РФ любит подолгу беседовать.

Однако высказывания Лукашенко не раз свидетельствовали о том, что правитель России утаивает от него свои истинные намерения.

С учетом продолжающейся третий год войны РФ против Украины это хорошо видно по высказываниям Лукашенко насчет отношений Москвы и Киева.

В 2015-м он уверял независимых журналистов: «Я знаю точно: в России конфликтом на Украине наелись все. Особенно руководители — все в поисках того, как из этого выйти». Тогда же Лукашенко заверял окружающих, что Путин якобы не поддерживают идею «русского мира»:

– Теперь это (идея «русского мира» – ред.) так и не звучит в российских СМИ. Я думаю, они услышали мой критический вопрос и сняли это с повестки дня.

Правитель Беларуси убеждал Киев согласиться на условия Москвы, обещая светлое будущее: «Пройдет время, и Донбасс будет украинским, таким, как хотят даже сегодняшние национально ориентированные власти Украины».

Ну и легендарное высказывание Лукашенко того времени:

– Никогда с нашей территории никто не будет атаковать Украину, если это не будет противоречить нашим интересам или если Украина сама нападет на Беларусь. Но такого никогда не будет.

В тот же период Лукашенко заявлял, что вопреки бытующему на Западе мнению, у Путина якобы нет имперских амбиций и желания что-то захватывать:

– Он современный человек и понимает, что в наше время это очень опасно.

И особенно впечатляет, что уже после протестов 2020 года, когда Лукашенко и Путин стали особенно часто и подолгу общаться за закрытыми дверями, правитель Беларуси не понял, какое ужасное событие надвигается на регион.

В ноябре 2021 года он публично заявлял, что страны Запада «придумали тезис, что Россия собирается нападать на Украину». Лукашенко был в полном неведении планов Путина, в том числе атаки на Украину с территории Беларуси:

– У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то беларусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность.

Спустя полтора года после нападения России на Украину Лукашенко признался, что узнал о начале войны после выступления Путина по телевидению: «У нас не было никогда разговора, прямо накануне военных действий (что война начнется – ред.)».

По словам правителя Беларуси, то ли за сутки, то ли за несколько дней до 24 февраля 2022 года Путин лишь попросил «прикрыть его», потому что «всякое может быть». Со слов Лукашенко выходит, что в тот момент он посчитал, что Путин опасается некоего удара с Запада.

Кстати, в день нападения России на Украину Лукашенко еще раз продемонстрировал свою наивность, поверив словам правителя РФ:

– Путин заявил (и молодец, я в разговоре похвалил его за это): «Мы не оккупанты, мы не собираемся оккупировать Украину». Что еще надо? Это основа для переговоров. Он действительно не собирается оккупировать. Зачем, кому надо эта головная боль.

Чуть больше, чем через полгода, Путин подписал законы о вхождении в состав России четырех оккупированных регионов Украины.

Последние годы также показали, что Лукашенко стал регулярно оказываться составной частью разводок Путина. Одни из самых известных из них – поток нелегальных мигрантов в страны ЕС и угрозы размещения ядерного оружия на территории Беларуси.

А самое прискорбное в том, что предыдущий опыт показывает: сильно зависимый от Кремля Лукашенко, вероятно, не в курсе планов России в отношении Беларуси. Как бы пропаганда ни радовалась частому общению правителя с Путиным.

Марк Дзюба, «Салідарнасць»

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