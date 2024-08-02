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Лукашенко сел в лужу с Кригером

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  • 2.08.2024, 10:26
  • 7,938
Лукашенко сел в лужу с Кригером
Рико Кригер

Агентура диктатора занервничала.

Так смешно, как лукашенковцы делали вид, как будто что-то решают, Гладкую привлекли, адвоката — тогда как Москва с Вашингтоном и Берлином уже давно все решила, и самолеты уже заправленные стояли, пишет Сергей Гезгало.

А какое было кино, как играли актеры: инсценированный взрыв в Озерище, смертный приговор.

Рико Кригер в итоге по-быстрому попал домой, причем летел в компании достойных людей.

Можно только порадоваться за Кара-Мурзу, Яшина, Орлова, Скочиленко и других освобожденных политзаключенных…

Но вся эта история также ясно показала правительствам в том числе Польши, Литвы и Латвии как наиболее заинтересованным — если хочешь иметь хотя бы шанс кого-то вытащить из Беларуси, нужно добыть кого-то, кто тому режиму нужен.

Как убедились в Варшаве и других столицах, просто слов в Минске не понимают.

Думаю, осознание этого заставит сейчас понервничать лукашенковскую прямую агентуру и агентов влияния.

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