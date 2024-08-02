Лукашенко сел в лужу с Кригером

Лукашенко сел в лужу с Кригером7
- 2.08.2024, 10:26
- 7,938
Агентура диктатора занервничала.
Так смешно, как лукашенковцы делали вид, как будто что-то решают, Гладкую привлекли, адвоката — тогда как Москва с Вашингтоном и Берлином уже давно все решила, и самолеты уже заправленные стояли, пишет Сергей Гезгало.
А какое было кино, как играли актеры: инсценированный взрыв в Озерище, смертный приговор.
Рико Кригер в итоге по-быстрому попал домой, причем летел в компании достойных людей.
Можно только порадоваться за Кара-Мурзу, Яшина, Орлова, Скочиленко и других освобожденных политзаключенных…
Но вся эта история также ясно показала правительствам в том числе Польши, Литвы и Латвии как наиболее заинтересованным — если хочешь иметь хотя бы шанс кого-то вытащить из Беларуси, нужно добыть кого-то, кто тому режиму нужен.
Как убедились в Варшаве и других столицах, просто слов в Минске не понимают.
Думаю, осознание этого заставит сейчас понервничать лукашенковскую прямую агентуру и агентов влияния.