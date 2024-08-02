Лукашенко сел в лужу с Кригером 7 2.08.2024, 10:26

7,938

Рико Кригер

Агентура диктатора занервничала.

Так смешно, как лукашенковцы делали вид, как будто что-то решают, Гладкую привлекли, адвоката — тогда как Москва с Вашингтоном и Берлином уже давно все решила, и самолеты уже заправленные стояли, пишет Сергей Гезгало.

А какое было кино, как играли актеры: инсценированный взрыв в Озерище, смертный приговор.

Рико Кригер в итоге по-быстрому попал домой, причем летел в компании достойных людей.

Можно только порадоваться за Кара-Мурзу, Яшина, Орлова, Скочиленко и других освобожденных политзаключенных…

Но вся эта история также ясно показала правительствам в том числе Польши, Литвы и Латвии как наиболее заинтересованным — если хочешь иметь хотя бы шанс кого-то вытащить из Беларуси, нужно добыть кого-то, кто тому режиму нужен.

Как убедились в Варшаве и других столицах, просто слов в Минске не понимают.

Думаю, осознание этого заставит сейчас понервничать лукашенковскую прямую агентуру и агентов влияния.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com