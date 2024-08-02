Неожиданно умер начальник режимного отдела колонии в Орше

Неожиданно умер начальник режимного отдела колонии в Орше12
- 2.08.2024, 10:42
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Ему был 41 год.
В 41 год умер начальник режимного отдела колонии №8 в Орше Александр Радкевич, пишет «Наша Ніва». По информации издания, всю карьеру он провел в системе Департамента исполнения наказаний (ДИН).
«Сначала он был начальником отряда в колонии №8. После этого перешел в управление ДИН по Витебской области, где работал старшим оперуполномоченным отдела оперативно-режимной работы. И в итоге вернулся в колонию №8 — начальником режимного отдела», — рассказало издание.
Режимный отдел определяет, что «можно», а что «нельзя» заключенным. Решает, можно ли отдавать людям письма, или пропускать те или иные книги. Составляет акты за мнимые или реальные нарушения.