Как работает первый в мире робот-стоматолог 3 2.08.2024, 17:55

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Уникальные кадры.

Компания Perceptive из Бостона представила первого в мире робота-стоматолога, который с помощью искусственного интеллекта смог самостоятельно провести процедуру на зубах человека, пишет «Хайтек».

Пока это решение не одобрено для клинического использования, но в будущем роботы-стоматологи могут стать обычной практикой. Телемедицина уже развивается, что прокладывает путь к использованию ИИ и дистанционным операциям.

Сейчас робот-стоматолог Perceptive выполняет только опиловку зубов для установки коронок. Обычно врачи тратят на это два двухчасовых сеанса, а робот справляется за 15 минут и может работать даже с беспокойным пациентом.

Перед операцией врач сканирует ротовую полость пациента с помощью ОКТ-сканера. На основе снимков, которые с 90-процентной точностью выявляют полости в зубах, задача передается искусственному интеллекту и обсуждается с пациентом. Затем робот приступает к работе, обеспечивая точность и скорость. Компания утверждает, что это происходит быстро, безболезненно, точно и может стоить дешевле, чем работа врача.

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