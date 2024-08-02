Как работает первый в мире робот-стоматолог

Как работает первый в мире робот-стоматолог3
- 2.08.2024, 17:55
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Уникальные кадры.
Компания Perceptive из Бостона представила первого в мире робота-стоматолога, который с помощью искусственного интеллекта смог самостоятельно провести процедуру на зубах человека, пишет «Хайтек».
Пока это решение не одобрено для клинического использования, но в будущем роботы-стоматологи могут стать обычной практикой. Телемедицина уже развивается, что прокладывает путь к использованию ИИ и дистанционным операциям.
Сейчас робот-стоматолог Perceptive выполняет только опиловку зубов для установки коронок. Обычно врачи тратят на это два двухчасовых сеанса, а робот справляется за 15 минут и может работать даже с беспокойным пациентом.
Перед операцией врач сканирует ротовую полость пациента с помощью ОКТ-сканера. На основе снимков, которые с 90-процентной точностью выявляют полости в зубах, задача передается искусственному интеллекту и обсуждается с пациентом. Затем робот приступает к работе, обеспечивая точность и скорость. Компания утверждает, что это происходит быстро, безболезненно, точно и может стоить дешевле, чем работа врача.