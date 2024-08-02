В Госдуме РФ призвали готовиться к блокировке Google, Android и IOS в России 2.08.2024, 18:14

Ранее российские пользователи начали массово жаловаться на перебои в работе YouTube.

В России могут быть заблокированы операционные системы Android и iOS, сообщил RuNews24 председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, комментируя замедление YouTube.

«Скоро Google будет заблокирован, а вместе с ним и Google Android. Также будет заблокирован IOS, и это произойдет не по нашей инициативе», — заявил он, не приведя подробностей. В связи с этим депутат рекомендовал представителям бизнеса и ученым перейти на другие платформы. Что касается госслужащих и чиновников, Диденко напомнил, что им «уже давно запрещено пользоваться» этим программным обеспечением.

Также депутат призвал россиян не делать «трагедии» из такого развития событий. Он напомнил об уходе из страны американского сервиса фильмов и сериалов Netflix, отметив, что в итоге все с этим смирились.

По мнению Диденко, Google — «абсолютно тенденциозная и политизированная платформа», которая негативно настроена к России, поэтому к ней стоит относиться как к площадке, «представляющей интересы врага».

На замечание о том, что на принадлежащем американской корпорации видеохостинге YouTube есть много полезного контента, из которого можно почерпнуть новые знания совершенно бесплатно, депутат заявил, что такие ролики можно перенести на отечественные площадки. По его словам, на это потребуется «максимум пара суток».

На заявление Диденко отреагировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, назвав это «перебором». «Чем пользоваться-то, если у россиян большая часть смартфонов на Android?» — задалась вопросом она.

Ранее российские пользователи начали массово жаловаться на перебои в работе YouTube. Незадолго до этого глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщал о скором снижении скорости загрузки сервиса до 70%. За 1–2 августа на замедление YouTube пожаловались 15 тысяч россиян.

В Кремле утверждали, что не планируют ограничивать работу платформы, и связывали возникшие проблемы с устареванием местного оборудования корпорации Google, которая покинула Россию после ее вторжения в Украину. «Уход с рынка имеет свои технологические последствия», — подчеркивал пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков.

Аналогичное объяснение приводили и в Роскомнадзоре, уверяя, что виной всему стал износ оборудования Google. Однако IT-специалисты выяснили: текущие проблемы с загрузкой роликов на YouTube связаны не с этим, а с тем, что власти намеренно замедляют домен googlevideo.com, с которого раздается видео. Позднее в самом Google подтвердили, что не имеют отношения к массовым перебоям в работе хостинга.

Источник в администрации президента сообщил «Газете.ру», что доступ к YouTube могут ограничить уже в сентябре, а замедление работы сервиса является подготовкой к будущей блокировке платформы.

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