Украинские военные показали воздушную дуэль дронов
- 20.08.2024, 5:26
Видеофакт.
Батальон беспилотных систем 110-й ОМБр показал, как FPV-дронами с дистанционным подрывом уничтожает четыре российских разведывательных БПЛА ZALA на Покровском направлении. Видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.
«Воздушные дуэли дронов уже происходят везде на фронте… По мере приближения оккупантов к Покровску, ликвидация средств актуальной разведки врага становится стратегически важным вопросом. Этот беспилотник не только корректировщик артиллерии, но и наводчик ударных дронов Ланцет, как считают украинские специалисты», - говорится в сообщении.