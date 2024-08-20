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Украинские военные показали воздушную дуэль дронов

  • 20.08.2024, 5:26
Украинские военные показали воздушную дуэль дронов

Видеофакт.

Батальон беспилотных систем 110-й ОМБр показал, как FPV-дронами с дистанционным подрывом уничтожает четыре российских разведывательных БПЛА ZALA на Покровском направлении. Видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

«Воздушные дуэли дронов уже происходят везде на фронте… По мере приближения оккупантов к Покровску, ликвидация средств актуальной разведки врага становится стратегически важным вопросом. Этот беспилотник не только корректировщик артиллерии, но и наводчик ударных дронов Ланцет, как считают украинские специалисты», - говорится в сообщении.

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