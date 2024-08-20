Визит Путина в Баку прямо связан с ситуацией в Курской области 20.08.2024, 7:37

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В ISW раскрыли детали.

Путин посетил Азербайджан 18 августа не только стремясь укрепить свои международные позиции. Как пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW), одной из важных целей международного визита Путина была попытка переключить внимание с украинского вторжения в Курскую область, учитывая усилия Кремля по преуменьшению масштабов и последствий операции ВСУ.

«Российские государственные СМИ сосредоточились на поездке Путина в Азербайджан, усилив мельчайшие детали, вероятно, чтобы отвлечь внимание от некомфортной ситуации в России, насытив информационное пространство демонстрацией глобальной дипломатической активности и предполагаемых успехов Кремля», — говорится в анализе.

Кроме того, отмечают аналитики, реакция Кремля на вторжение Украины в Курскую область подчеркнула, что внутренние приоритеты Кремля все больше ориентируются на стабильность режима.

Так, по данным издания «Важные истории» реакция Путина на «курскую ситуацию» выявила определенные сдвиги в кремлевской вертикали власти в течение последних нескольких месяцев. Отмечалось, что Путин назначил своего помощника Алексея Дюмина руководителем продолжающейся «контртеррористической» операции против украинских действий в Курской области, что означает, что Путин не доверяет российскому Генштабу и Министерству обороны и полагается на людей, которым доверяет лично.

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