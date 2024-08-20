Китайские банки начали возвращать платежи из России 2 20.08.2024, 9:54

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Даже за уже поставленные товары.

Российские бизнесмены пожаловались на возвращение платежей из Китая за уже поставленные товары, пишут «Ведомости». Проблему подтвердили юридические фирмы FTL Advisers и SinoRuss, адвокатское бюро Nordic Star и банк «Бланк».

Сразу два импортера рассказали о возвращении платежа в юанях через три месяца после совершения перевода в крупные китайские банки — за это время товар уже был растаможен и получен. Еще один бизнесмен столкнулся с аналогичной ситуацией: средства вернулись через четыре месяца, хотя он был уверен, что они перечислены контрагенту. Четвертого предпринимателя китайский поставщик уведомил о возвращении платежа из-за невозможности получить его в банке, однако почему так произошло, не уточнил. Средства были перечислены в мае, а товар уже пришел в Россию.

Партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев подтвердил, что их клиенты сталкивались с такими проблемами и случаи не единичные. То же самое сказала гендиректор SinoRuss Сурана Раднаева. В свою очередь, коммерческий директор экспедитора «РМ лоджистик» Евгений Ференец заявил, что возвращение платежей из Китая приобретает массовый характер.

По его словам, китайский поставщик отгружает российскому покупателю товар после частичной предоплаты с условием перечисления остальных средств в течение пяти дней после отправки, но тут появляется проблема с оплатой на стороне банка в КНР. Деньги «зависают», а груз уже в пути. По словам Ференеца, в некоторых случаях проводится растаможивание, а стороны договариваются об альтернативных схемах оплаты, но готовых на это поставщиков становится все меньше, так как у них нет уверенности, что импортер найдет выход из ситуации.

Бизнесмены не смогли выяснить причины сложившегося положения. По мнению экспертов, платежи могли не пройти комплаенс, поскольку китайские банки опасаются вторичных санкций за сотрудничество с Россией. Можно попытаться оформить переводы заново, однако российский банк не вернет комиссию за прошлую операцию, поскольку выполнил свое обязательство по отправке средств, отмечает руководитель направления внешнеэкономической деятельности в банке «Бланк» Анастасия Сорокина. При этом если платеж не прошел из-за отказа банка-получателя, то отправлять средства снова по той же схеме смысла нет.

С этим согласна управляющий партнер FTL Advisers Наталья Пацева. По ее словам, крупные китайские банки отказываются принимать деньги из России из-за угрозы вторичных санкций, причем «особо требовательные» прослеживают всю цепочку движения средств и отправляют назад даже те платежи, которые были совершены через третьи страны. А небольшие банки очень нестабильны. Пацева рекомендует не рассчитывать на них в долгосрочной перспективе.

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