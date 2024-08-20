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ВСУ взялись за понтонные переправы россиян в Курской области

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  • 20.08.2024, 11:55
  • 4,558
ВСУ взялись за понтонные переправы россиян в Курской области

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Одна из понтонных переправ, построенных российскими военными на реке Сейм в районе Глушково Курской области, исчезла, сообщает «Радио Свобода».

На спутниковых снимках от 18 августа понтонная переправа, появившаяся между селами Званное и Глушково после уничтожения постоянных мостов, есть, а 19 августа ее уже нет.

На кадрах в 500 метрах от места, где находилась переправа, изображено облако дыма. Это может косвенно свидетельствовать, что объект был взорван.

По данным спутников системы NASA FIRMS, днем 19 августа в районе реки Сейм было зафиксировано возгорание недалеко от места, где находилась та самая переправа.

Вторая понтонная переправа к востоку от села Глушково все еще присутствует на снимках от 19 августа, но это ненадолго.

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