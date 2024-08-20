ВСУ взялись за понтонные переправы россиян в Курской области 3 20.08.2024, 11:55

4,558

Котел закрывается.

Одна из понтонных переправ, построенных российскими военными на реке Сейм в районе Глушково Курской области, исчезла, сообщает «Радио Свобода».

На спутниковых снимках от 18 августа понтонная переправа, появившаяся между селами Званное и Глушково после уничтожения постоянных мостов, есть, а 19 августа ее уже нет.

На кадрах в 500 метрах от места, где находилась переправа, изображено облако дыма. Это может косвенно свидетельствовать, что объект был взорван.

По данным спутников системы NASA FIRMS, днем 19 августа в районе реки Сейм было зафиксировано возгорание недалеко от места, где находилась та самая переправа.

Вторая понтонная переправа к востоку от села Глушково все еще присутствует на снимках от 19 августа, но это ненадолго.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com