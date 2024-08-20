ВСУ ликвидировали российского Z-актера

ВСУ ликвидировали российского Z-актера7
- 20.08.2024, 13:53
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Он погиб Курской области.
В боях в Курской области ВСУ ликвидировали воевавшего в составе российской армии актера Евгения Шишова.
Об этом сообщил портал «Кино-Театр.ру».
Смерть петербуржского актера подтвердили его коллеги.
Последнюю публикацию в соцсетях актер сделал 31 июля. Шишов играл в российских военных сериалах: «Морские дьяволы», «Крепкие орешки», «Условный мент», «Великолепная пятерка» и другие. Последний раз актер появился на экране в прошлом году в сериале «Пока бьют часы».