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ВСУ ликвидировали российского Z-актера

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  • 20.08.2024, 13:53
  • 6,276
ВСУ ликвидировали российского Z-актера

Он погиб Курской области.

В боях в Курской области ВСУ ликвидировали воевавшего в составе российской армии актера Евгения Шишова.

Об этом сообщил портал «Кино-Театр.ру».

Смерть петербуржского актера подтвердили его коллеги.

Последнюю публикацию в соцсетях актер сделал 31 июля. Шишов играл в российских военных сериалах: «Морские дьяволы», «Крепкие орешки», «Условный мент», «Великолепная пятерка» и другие. Последний раз актер появился на экране в прошлом году в сериале «Пока бьют часы».

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