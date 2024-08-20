ВСУ ликвидировали российского Z-актера 7 20.08.2024, 13:53

6,276

Он погиб Курской области.

В боях в Курской области ВСУ ликвидировали воевавшего в составе российской армии актера Евгения Шишова.

Об этом сообщил портал «Кино-Театр.ру».

Смерть петербуржского актера подтвердили его коллеги.

Последнюю публикацию в соцсетях актер сделал 31 июля. Шишов играл в российских военных сериалах: «Морские дьяволы», «Крепкие орешки», «Условный мент», «Великолепная пятерка» и другие. Последний раз актер появился на экране в прошлом году в сериале «Пока бьют часы».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com