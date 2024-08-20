Умерла старейшая жительница Земли Мария Браньяс Морера 20.08.2024, 18:06

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Ее подтвержденный возраст составлял 117 лет и 168 дней.

Испанка Мария Браньяс Морера, старейший человек на Земле, умерла. Ее подтвержденный возраст составлял 117 лет и 168 дней, говорится в сообщении на странице женщины в соцсети Х.

Последний день рождения она отметила в марте в доме престарелых, где прожила последние 23 года.

В сообщении отмечается, что женщина ушла, «как хотела: во сне, мирно и без боли».

«Несколько дней назад она сказала нам: «Однажды я уйду отсюда. Я больше не отведаю кофе, не попробую йогурт, не приласкаю Фею (собачку. — Прим.). Я тоже оставлю свои воспоминания, свои размышления, и я перестану существовать в этом теле. Когда-нибудь, не знаю когда, но это очень близко, и мое долгое путешествие закончится. Смерть найдет меня утомленной от столь долгой жизни, но я хочу, чтобы она нашла меня улыбающейся, свободной и удовлетворенной», — поделились ее родственники в социальной сети.

Мария Браньяс Морера родилась в Калифорнии 4 марта 1907 года, куда ее родители эмигрировали за год до появления ребенка на свет. Спустя восемь лет семья вернулась в Испанию и стала жить в Каталонии.

В 1931 году она вышла замуж за врача Жоана Морета и работала рядом с ним медсестрой. У них было трое детей, одиннадцать внуков и тринадцать правнуков.

До последних дней она вела относительно активный образ жизни, вела блог, в описании которого указала: «Я старая, очень старая, но не идиотка». У супердолгожительнцы лишь наблюдались некоторые проблемы со слухом и опорно-двигательным аппаратом. В связи с этим женщина согласилась стать участницей научного исследования об активном долголетии.

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