Байден вспомнил слова Киссинджера о России
- 20.08.2024, 18:17
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Президент США заявил, что Европа со времен Наполеона не смотрела на РФ без опаски.
Президент США Джо Байден, выступая на съезде Демократической партии в Чикаго, вспомнил слова покойного бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Европа со времен Наполеона не смотрела на Россию без опаски.
«Я потратил в общей сложности около 190 часов с главами государств, чтобы укрепить НАТО. Мы это сделали, добавив в НАТО Финляндию и Швецию. За десять дней до смерти Генри Киссинджер позвонил и сказал, что со времен Наполеона Европа не смотрела через плечо на Россию без опаски», — сказал американский президент (цитата по C-SPAN).
Киссинджер умер в ноябре 2023 года. Он занимал ключевые посты в администрации США во время холодной войны, был идеологом разрядки отношений с СССР, также восстановил связи с Китаем.