Сырский: Под контроль Украины перешли еще 13 км² территории Курской области РФ 20.08.2024, 18:44

ВСУ контралируют 93 населенных пункта.

Силы обороны Украины заняли уже 1263 км² территории Курской области страны-агрессора России и взяли под контроль 93 населенных пункта. Об этом 20 августа во время выступления по видеосвязи на Конгрессе местных и региональных властей (транслировалось в YouTube канала «Рада») сообщил главком ВСУ Александр Сырский.

«Группировки сил обороны ведут наступательную оборону на курском направлении. За период ведения наступления на территории Курской области вооруженные силы продвинулись на глубину обороны противника от 28 до 35 км», – сказал Сырский.

По его словам, противник «ведет маневренную оборону, пытается не допустить дальнейшего продвижения подразделения сил обороны Украины вглубь территории РФ», а также «наращивает группировки и перемещает войска из других направлений».

«Дальнейшие действия наших войск в этом направлении напрямую будут зависеть от развития оперативной обстановки», – подчеркнул главком ВСУ.

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