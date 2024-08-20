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Украинский дрон обратил в бегство 20 оккупантов

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  • 20.08.2024, 21:20
  • 1,814
Украинский дрон обратил в бегство 20 оккупантов

Видеофакт.

Защитники из подразделения Pentagon 225-го отдельного штурмового батальона с дрона атаковали лесополосу, где как раз скрывалось 20 российских захватчиков.

Видео боевой работы они обнародовали на своем телеграм-канале.

«Современная война — война дронов. На этом видео мы сняли замечательный пример того, что дроны — это то, что нужно нам в больших объемах и много их не будет никогда. Всего один сброс заставил их бежать по полю, в противоположном от боя направлении. Просто представьте, мы освободили несколько километров земли не подвергая опасности нашу пехоту», - отметили защитники.

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