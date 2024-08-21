ВСУ разбили бригаду российских морпехов в Курской области
- 21.08.2024, 7:32
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Много убитых и раненых.
По данным Z-паблика «Северный канал», группа 810-й гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ понесла потери в Курской области. Это, как утверждается, произошло у села Каучук в Кореневском районе области (25 км от Льгова), заметил Telegram-канал ASTRA.
«С 810 бригады сообщают, что они попали в замес в лесном массиве возле Каучука. Много 200 и 300. Отомстим», — сказано в публикации.
В описании тг-канала утверждается, что он связан с военными из группировки войск «Север».