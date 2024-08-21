Newsweek: Россияне в недоумении от стратегии Кремля
- 21.08.2024, 10:32
- 5,806
«Космические войска» отправили как пехоту отбиваться в Курской области.
Россияне пребывают в замешательстве после того, как Владимир Путин распорядился использовать Воздушно-космические силы (так называемые «космические войска») для защиты Курской области на фоне нехватки кадров в условиях украинского наступления.
Независимые российские СМИ впервые сообщили о развертывании в Курской области временной мотострелковой дивизии, сформированной на базе Воздушно-космических сил России. Подразделение, созданное в мае-июне, состоит из сотрудников охранных и логистических компаний, инженеров, механиков, а также некоторых офицеров и военнослужащих, работающих на российском космодроме, пишет Newsweek. В состав также вошли специалисты из ВКС и радиолокационных станций Воронежской области, ранее отвечавшие за обеспечение ядерного сдерживания России.
Решение о передислокации подразделения вызвало недоумение в российском сегменте социальных сетей.
«Понятия не имею, почему они называют себя мотострелками, если там нет этого признака. По сути это стрелковый полк», – говорится в сообщении одного из Telegram-каналов, который имеет связи с ВКС РФ. Там утверждается, что члены полка «выпрашивают у других подразделений что-нибудь посерьезнее автомата Калашникова».