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Newsweek: Россияне в недоумении от стратегии Кремля

  • 21.08.2024, 10:32
  • 5,806
Newsweek: Россияне в недоумении от стратегии Кремля

«Космические войска» отправили как пехоту отбиваться в Курской области.

Россияне пребывают в замешательстве после того, как Владимир Путин распорядился использовать Воздушно-космические силы (так называемые «космические войска») для защиты Курской области на фоне нехватки кадров в условиях украинского наступления.

Независимые российские СМИ впервые сообщили о развертывании в Курской области временной мотострелковой дивизии, сформированной на базе Воздушно-космических сил России. Подразделение, созданное в мае-июне, состоит из сотрудников охранных и логистических компаний, инженеров, механиков, а также некоторых офицеров и военнослужащих, работающих на российском космодроме, пишет Newsweek. В состав также вошли специалисты из ВКС и радиолокационных станций Воронежской области, ранее отвечавшие за обеспечение ядерного сдерживания России.

Решение о передислокации подразделения вызвало недоумение в российском сегменте социальных сетей.

«Понятия не имею, почему они называют себя мотострелками, если там нет этого признака. По сути это стрелковый полк», – говорится в сообщении одного из Telegram-каналов, который имеет связи с ВКС РФ. Там утверждается, что члены полка «выпрашивают у других подразделений что-нибудь посерьезнее автомата Калашникова».

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