Bild: ВСУ начинают битву за важный населенный пункт в Курской области 1 21.08.2024, 11:34

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И выбили кадыровцев из одной из деревень.

Кремлю не удается остановить украинское наступление в Курской области, и сейчас ВСУ начинают битву за следующий крупный российский поселок – Коренево.

Как пишет эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке, 20 августа телеграм-канал российской группировки «Север» опубликовал видео, на котором подразделения ВСУ действуют в 300 метрах от въезда в поселок Коренево (в 19 км от границы). Эти кадры подтверждают, что начались бои за Коренево, к которому ВСУ подбирались несколько дней, подчеркивает Репке.

По его мнению, утрата этого поселка для репутации Владимира Путина будет еще хуже утраты Суджи.

«В отличие от Суджи, он не сможет сослаться на внезапность нападения и неподготовленную оборону. Спустя две недели боев в Курской области российская армия [здесь] приведена в боевую готовность и перебросила в регион тысячи солдат в качестве подкрепления. В этой ситуации проиграть украинскому экспедиционному корпусу было бы страшным позором для российского военного руководства», - отмечает эксперт Bild.

Кроме того, Репке отмечает успешное продвижение ВСУ и на других направлениях.

У частности, украинские войска после упорных боев взяли под контроль деревню Мартыновка на северо-восток от Суджи. Она расположена на трассе Р200, которая ведет прямо к Курску.

«Мартыновку обороняли чеченские подразделения, деревня была важна как исходный пункт для потенциального контрнаступления на Суджу. Сейчас эта опасность для ВСУ стремительно уменьшается», - отмечает он.

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