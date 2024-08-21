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Dodge показала конкурента VW Jetta и Toyota Corolla

  • 21.08.2024, 12:51
  • 1,352
Dodge показала конкурента VW Jetta и Toyota Corolla

Со стремительным дизайном и богатой комплектацией.

Опубликованы официальные фото Dodge Attitude 2025. Новое поколение модели кардинально изменилось и превратилось в бюджетный семейный седан стоимостью от 21 000 долларов. Об авто рассказали на официальном сайте Dodge, пишет focus.ua.

Если предыдущий Dodge Attitude был 4,2-метровым седаном В-класса на базе компактного Mitsubishi Mirage, то новая модель перескочила аж в C-класс и подросла на полметра — до 4,7 м. Это, по сути, замена Dodge Dart и более доступная альтернатива Hyundai Elantra, Toyota Corolla и Volkswagen Jetta.

Как и предшественник, новый Dodge Attitude не является самостоятельной моделью. В его основе лежит китайский седан GAC Trumpchi Empow. Это уже не первый случай сотрудничества концернов Stellantis и GAC, ведь новый Dodge Journey также создан на базе китайской модели. Оба авто выпускаются в Мексике.

Седан Dodge Attitude очень похож на китайского собрата в профиль. У него обтекаемый силуэт с высокой оконной линией, изогнутой крышей и рельефными боковинами. А вот передняя часть авто выдержана в традиционной стилистике Dodge. Топовый вариант GT узнается по обвесу, заднему антикрылу и 18-дюймовым дискам.

Отделка салона разбавлена вставками «под карбон». Руль автомобиля скошен снизу, а на передней панели установлены два дисплея. Версия GT получила спортивные кресла.

Базовая комплектация Dodge Attitude SXT включает кондиционер, круиз-контроль, камеру, парктроник, датчики света и дождя.

Dodge Attitude GT (от $25 750) добавляет люк, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку смартфонов, набор систем безопасности, электропривод, подогрев и вентиляцию сидений.

Все Dodge Attitude 2025 комплектуются 1,5-литровым 170-сильным турбомотором. В паре с ним работает 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

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