Пользователи из России сообщили о сбое в работе Telegram и WhatsApp 3 21.08.2024, 15:51

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А также десятков других сайтов и приложений.

В работе Telegram и WhatsApp на территории России произошел сбой. Как пишет novayagazeta.eu, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Как сообщает РБК, с проблемами столкнулись пользователи из России. По данным ТАСС, сбой касается по большей части мобильной версии приложения.

Глава Общества защиты интернета Михаил Климарёв написал, что «кажется, начались блокировки».

«Телеграм стал глючить не только в РФ, но и каким-то боком зацепило страны Центральной Азии — пишут о сбоях в Казахстане и Узбекистане», — указал IT-специалист.

Российские пользователи также жалуются на сбой в работе десятков сайтов и приложений. В частности, Skype, Discord, iMessage, Pornhub, Steam, «Википедия», «Госуслуги», «Ростелеком», сервисы ФНС и сайт для отслеживания сбоев «Сбой.рф».

В Роскомнадзоре сбой в работе интернет-сервисов в России объяснили DDoS-атакой на операторов связи, которую уже отразили.

Утром 8 августа появились сообщения, что YouTube полностью перестал открываться у части пользователей в России. «Коммерсант» со ссылкой на источник писал, что операторы, на чьих сетях наблюдалось замедление сервиса, фиксируют блокировку трафика, который идет от GGC к абонентам.

Последние несколько недель в России замедляют работу YouTube. В Google отрицают, что замедление хостинга в России происходит по вине компании.

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