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Россияне начали бомбить свои села в Курской области

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  • 21.08.2024, 19:16
  • 6,630
Россияне начали бомбить свои села в Курской области

За день сбросили 27 авиабомб.

Российская авиация с начала суток применила 27 управляемых авиационных бомб по населенным пунктам Курской области, где проходит украинская операция. Генеральный штаб Украины в своем сообщении отметил, что россияне за день нанесли 17 авиационных ударов.

Также там отметили, что россияне используют артиллерию по приграничным районам Сумской области. В частности, захватчики обстреливают населенные пункты Порозок и Пожня.

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