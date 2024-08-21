Россияне начали бомбить свои села в Курской области 2 21.08.2024, 19:16

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За день сбросили 27 авиабомб.

Российская авиация с начала суток применила 27 управляемых авиационных бомб по населенным пунктам Курской области, где проходит украинская операция. Генеральный штаб Украины в своем сообщении отметил, что россияне за день нанесли 17 авиационных ударов.

Также там отметили, что россияне используют артиллерию по приграничным районам Сумской области. В частности, захватчики обстреливают населенные пункты Порозок и Пожня.

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