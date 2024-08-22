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ВСУ взяли в плен еще одну группу россиян в Курской области

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  • 22.08.2024, 14:08
  • 8,806
ВСУ взяли в плен еще одну группу россиян в Курской области

«Котел» для армии РФ закрывается.

ВСУ взяли еще несколько партий военнопленных в ходе военной операции на территории Курской области. Согласно поступающей информации, передовым подразделениям ВСУ в результате успешной атаки удалось окружить и взять в плен значительное количество российских солдат.

Украинский журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале опубликовал видео, на которых взятые в плен россияне рассказали обстоятельства своего фиаско.

Лежа на земле с руками на затылке, они объяснили, что попытались эвакуироваться, но не смогли сбежать от ВСУ.

На втором видео российские диверсанты из 810-й бригады морской пехоты из Севастополя.

Плененные российские военные в скором времени будут депортированы на территорию Украины, где с ними будут проведены необходимые допросы.

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