ВСУ взяли в плен еще одну группу россиян в Курской области

ВСУ взяли в плен еще одну группу россиян в Курской области5
- 22.08.2024, 14:08
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«Котел» для армии РФ закрывается.
ВСУ взяли еще несколько партий военнопленных в ходе военной операции на территории Курской области. Согласно поступающей информации, передовым подразделениям ВСУ в результате успешной атаки удалось окружить и взять в плен значительное количество российских солдат.
Украинский журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале опубликовал видео, на которых взятые в плен россияне рассказали обстоятельства своего фиаско.
Лежа на земле с руками на затылке, они объяснили, что попытались эвакуироваться, но не смогли сбежать от ВСУ.
На втором видео российские диверсанты из 810-й бригады морской пехоты из Севастополя.
Плененные российские военные в скором времени будут депортированы на территорию Украины, где с ними будут проведены необходимые допросы.