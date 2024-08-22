ВСУ ударили по штабу спецназа «Ахмат» в Курской области 22.08.2024, 16:13

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Ликвидирован командир и 30 россиян.

На территории Курской области РФ Вооруженные силы Украины нанесли точный удар по командному пункту кадыровского подразделения "Ахмат".

В результате атаки был ликвидирован командир группы с позывным «Шустрый» и около 30 российских оккупантов.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан. Момент удара публикует Telegram-канал «Украина 365».

Согласно поступающей информации, "Шустрый", настоящее имя и фамилия которого сейчас уточняются, был командиром 2-го мотострелкового батальона 4-й бригады спецназа «Ахмат».

«Шустрый» часто присутствует на совместных фотографиях с командиром «кадыровцев» в Курской области Апти Алаудиновым. Украинские бойцы сообщили, что операция была тщательно подготовлена и проводилась под постоянным наблюдением за целью.

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