закрыть
22 августа 2024, четверг, 17:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ ударили по штабу спецназа «Ахмат» в Курской области

  • 22.08.2024, 16:13
  • 7,048
ВСУ ударили по штабу спецназа «Ахмат» в Курской области

Ликвидирован командир и 30 россиян.

На территории Курской области РФ Вооруженные силы Украины нанесли точный удар по командному пункту кадыровского подразделения "Ахмат".

В результате атаки был ликвидирован командир группы с позывным «Шустрый» и около 30 российских оккупантов.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан. Момент удара публикует Telegram-канал «Украина 365».

Согласно поступающей информации, "Шустрый", настоящее имя и фамилия которого сейчас уточняются, был командиром 2-го мотострелкового батальона 4-й бригады спецназа «Ахмат».

«Шустрый» часто присутствует на совместных фотографиях с командиром «кадыровцев» в Курской области Апти Алаудиновым. Украинские бойцы сообщили, что операция была тщательно подготовлена и проводилась под постоянным наблюдением за целью.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер
Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов
Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников
Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип